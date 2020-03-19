В Ригу идет паром с жителями стран Балтии

Паром Romantika с застрявшими в Европе жителями стран Балтии на борту вышел из Засница поздним вечером среды. На борту парома находятся 476 пассажиров, в том числе 203 гражданина Латвии, и 152 автомашины.

В Ригу паром прибудет 20 марта около 00.30.

По словам представителя управления Рижского свободного порта Лиене Озолы, все пассажиры были опрошены о состоянии здоровья, и, по информации Tallink, ни один из пассажиров рейса пока не жаловался на проблемы со здоровьем или симптомы, характерные для Covid-19.

Ответственные службы совместно работают для обеспечения жестких мер безопасности при заходе парома в порт.

Высадка пассажиров на берег будет организована несколькими потоками. Тем пассажирам, у которых будут симптомы болезни, Служба неотложной медицинской помощи организует возможность сдать анализы. Пассажиры без симптомов и те, кто уже сдал анализы, отправятся домой, где должны будут 14 дней находиться на карантине. В свою очередь граждане Литвы и Эстонии, располагающие личным транспортом, в сопровождаемой госполицией до латвийской границы колонне отправятся домой.

Озола сообщила, что прибытие парома в Ригу запланировано в 23.30, но точное время еще может измениться.