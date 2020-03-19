"Останьтесь дома ради нас!". Медики призывают людей к ответственности

В последние дни больницы столкнулись с рядом ситуаций, когда люди осознанно скрывали от медперсонала, что были за границей. С такими же случаями столкнулись и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
"Мы призываем каждого быть ответственным по отношению к себе и ближним, в том числе к медработникам, которые готовы помочь. Ни в коем случае не обманывайте, а действуйте ответственно", - сказано сообщении NMPD.
В среду с подобным призывом выступили сотрудники нескольких больниц - они заявили, что многие люди врут о заграничных поездках. Кто-то хочет бесплатный анализ, другие - не хотят сидеть на карантине.