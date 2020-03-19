ВИДЕО ⟩ Синхронистки под водой эффектно поддержали группу Little Big

Российские синхронистки поддержали группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении", исполнив танец из видеоклипа на песню Uno.
"Не смотря на отмену Евровидения в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню Uno, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме", - говорится в сообщении под видео.
В съёмках видео приняли участие Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Александра Пацкевич, Марина Голядкина и Алла Шишкина.
Напомним, что ранее организаторы "Евровидения-2020" сообщили об отмене конкурса в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.