Чт, 19.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Синхронистки под водой эффектно поддержали группу Little Big

ФОТО: instagram.com/allashishkina_rusallo4ka

Российские синхронистки поддержали группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении", исполнив танец из видеоклипа на песню Uno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Не смотря на отмену Евровидения в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню Uno, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме", - говорится в сообщении под видео.

В съёмках видео приняли участие Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Александра Пацкевич, Марина Голядкина и Алла Шишкина.

Напомним, что ранее организаторы "Евровидения-2020" сообщили об отмене конкурса в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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