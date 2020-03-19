Из-за Covid-19 торговцы фруктами и овощами могут стать банкротами

Он подчеркнул, что на данный момент почти все поставки фруктов и овощей в рестораны, бары, школы, детские сады и компании прекращены, и общее падение отрасли достигло 70-90%.

"Компании нашей отрасли ежедневно получают письма от клиентов о задержке или переносе оплаты счетов, что приводит к замораживанию значительных средств торговцев. Несмотря на то, что спрос на фрукты и овощи в супермаркетах сохраняется, продавцы несут убытки из-за падения спроса в секторе гостинично-ресторанного бизнеса. Клиенты, уже заказавшие товар, сейчас от него отказываются", - сказал Яунземс.

Он также указал на рост стоимости транспортных услуг поставщиков, которые поставляют продукцию из Нидерландов, Испании и Италии. У автоперевозчиков не хватает водителей, потому что люди отказываются отправляться в рейсы из-за страха заболеть. Поставки значительно задерживаются.