Covid-19 зарегистрирован во всех регионах Латвии

Заболеваемость Covid-19 зафиксирована и в Курземе. Это значит, что новый вид коронавируса распространился по всей стране, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
SPKC опубликовал данные о заболеваемости. До четверга Курземе оставался единственным регионом без Covid-19.
Больше всего случаев Covid-19 в Риге, затем - в Рижском регионе.
С учетом роста заболеваемости SPKC обещает публиковать данные и по краям. Пока этого делать не могут, чтобы сохранить данные пациентов.
— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 19, 2020
В четверг, 19 марта, в Латвии подтверждено 15 случаев заболевания Covid-19. В общей сложности в стране 86 заболевших.