Чт, 19.03.2020
Стараюсь не вести себя как тюлень. Делаю зарядку, двигаюсь, насколько это возможно в квартире. Рижанка с Covid-19

Covid-19 зарегистрирован во всех регионах Латвии

ФОТО: SPKC

Заболеваемость Covid-19 зафиксирована и в Курземе. Это значит, что новый вид коронавируса распространился по всей стране, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

SPKC опубликовал данные о заболеваемости. До четверга Курземе оставался единственным регионом без Covid-19. 

Больше всего случаев Covid-19 в Риге, затем - в Рижском регионе. 

С учетом роста заболеваемости SPKC обещает публиковать данные и по краям. Пока этого делать не могут, чтобы сохранить данные пациентов. 

В четверг, 19 марта, в Латвии подтверждено 15 случаев заболевания Covid-19. В общей сложности в стране 86 заболевших. 

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