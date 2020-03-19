Covid-19 зарегистрирован во всех регионах Латвии

SPKC опубликовал данные о заболеваемости. До четверга Курземе оставался единственным регионом без Covid-19.

Больше всего случаев Covid-19 в Риге, затем - в Рижском регионе.

С учетом роста заболеваемости SPKC обещает публиковать данные и по краям. Пока этого делать не могут, чтобы сохранить данные пациентов.