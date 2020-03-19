Быть в тренде: Latvijas balzams начнет производить дезинфектор для рук

Latvijas balzams дезинфицирующее средство назвало в соответствии с ситуацией: поскольку его появление было вызвано нехваткой в стране дезинфицирующих средств и необходимостью срочно обеспечить ими население, производитель объединил в названии продукта два слова - "ВИРУс" и "ДЕЗинфекция". В результате получилось VIRUDES.

Первоначально новый продукт будет доступен в четырехлитровых емкостях, которые потом можно будет разлить по более удобным в пользовании банкам, бутылкам и т. п. Несмотря на то, что дезинфицирующее средство будет содержать спирт в достаточно высокой концентрации, оно не будет предназначено для внутреннего употребления, и, для удобства в использовании, будет не жидким, как вода или спирт, а гелеобразным.

"Надо признать, что пока в Латвии это единственный случай, когда производитель алкогольных напитков производит также дезинфицирующие средства. К тому же и в соседних странах — например, в Литве и Эстонии, производители алкогольных напитков также обеспечивают производство дезинфицирующих средств. Сегодня, когда дезинфицирующие средства стали дефицитным товаром, мы считаем своим долгом ответить на призыв Министерства здравоохранения и обеспечить доступность этого товара. Именно поэтому мы решили начать производство дезинфицирующего средства для рук и поверхностей", - поясняет Интарс Гейданс, председатель правления Latvijas balzams.

Стоит отметить, что в Лиепае ряд предприятий уже начал шить медицинские маски, которых сейчас не хватает.

В городе порядка 60 предприятий по пошиву одежды. Они соберутся в пятницу, чтобы обсудить план действий.

А в Эстонии пошивом занялись заключенные - сначала смогут организовать производство 400 масок в день. В Таллиннской тюрьме будет изготавливать маски для собственного использования. Это означает, что масками будут пользоваться как служащие, так и, при необходимости, сами заключенные, если их нужно будет перемещать по тюрьме.