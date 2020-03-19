Полиция продолжает проверять соблюдение режима ЧС
Государственная полиция сообщает, что в минувшие сутки провела 388 проверок в связи с нарушениями режима чрезвычайной ситуации (ЧС). В 38 случаях нарушения были констатированы.
Полиция призывает жителей подойти к вопросу соблюдения установленных мер ответственно, а если кто-то видит нарушения установленных ограничений режима ЧС, то нужно звонить в полицию, а не писать об этом в социальных сетях.
‼️Atgādinām - ja redzi iespējamu likumpārkāpumu, tostarp noteiktos MK ierobežojumu pārkāpumus, zvani 110, nevis raksti sociālajos tīklos. Tā mēs varēsim ātrāk reağēt uz saņemto info! Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus‼️#paliecmājās— Valsts policija (@Valsts_policija) March 15, 2020
Сообщать о нарушителях можно на электронную почту Госполиции: uzticiba@vp.gov.lv. Ранее глава МВД Сандис Гиргенс указал, что люди, которые сообщают о нарушителях - не стукачи, а наоборот - ответственные граждане.
За нарушение обязательных условий режима чрезвычайной ситуации к физическим и юридическим лицам может быть применена уголовная или административная ответственность, сообщает прокуратура Латвии.