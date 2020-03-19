Чт, 19.03.2020
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Полиция продолжает проверять соблюдение режима ЧС
В минувшие сутки - 388 проверок

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Государственная полиция сообщает, что в минувшие сутки провела 388 проверок в связи с нарушениями режима чрезвычайной ситуации (ЧС). В 38 случаях нарушения были констатированы. 

Полиция призывает жителей подойти к вопросу соблюдения установленных мер ответственно, а если кто-то видит нарушения установленных ограничений режима ЧС, то нужно звонить в полицию, а не писать об этом в социальных сетях. 

Сообщать о нарушителях можно на электронную  почту Госполиции:  uzticiba@vp.gov.lv. Ранее глава МВД Сандис Гиргенс указал, что люди, которые сообщают о нарушителях - не стукачи, а наоборот - ответственные граждане. 

За нарушение обязательных условий режима чрезвычайной ситуации к физическим и юридическим лицам может быть применена уголовная или административная ответственность, сообщает прокуратура Латвии.  

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