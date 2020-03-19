Полиция продолжает проверять соблюдение режима ЧС

Полиция призывает жителей подойти к вопросу соблюдения установленных мер ответственно, а если кто-то видит нарушения установленных ограничений режима ЧС, то нужно звонить в полицию, а не писать об этом в социальных сетях.

‼️Atgādinām - ja redzi iespējamu likumpārkāpumu, tostarp noteiktos MK ierobežojumu pārkāpumus, zvani 110, nevis raksti sociālajos tīklos. Tā mēs varēsim ātrāk reağēt uz saņemto info! Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus‼️#paliecmājās — Valsts policija (@Valsts_policija) March 15, 2020

Сообщать о нарушителях можно на электронную почту Госполиции: uzticiba@vp.gov.lv. Ранее глава МВД Сандис Гиргенс указал, что люди, которые сообщают о нарушителях - не стукачи, а наоборот - ответственные граждане.