Чт, 19.03.2020
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В Латвии пройдет флешмоб в поддержку медиков, полицейских и всех, кто продолжает работать

Иллюстрация.

ФОТО: NMPD

Жителей Латвии призывают в четверг вечером принять участие во флешмобе в поддержку тех, кто продолжает работать в это не простое время. Это полицейские, медики, учителя и другие. 

Акция состоится в четверг в 21:00 - желающих призывают открыть окно на 30 секунд и похлопать. Организаторы акции считают, что поблагодарить нужно фармацевтов, журналистов, продавцов и всех, кто несмотря на сложную ситуацию в стране продолжает выполнять свои рабочие обязанности. 

Подобные акции проходят во многих странах. Например, в Италии, где самая сложная среди стран Европы ситуация с Covid-19, прошел массовый музыкальный флешмоб

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