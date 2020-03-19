В Латвии пройдет флешмоб в поддержку медиков, полицейских и всех, кто продолжает работать

Жителей Латвии призывают в четверг вечером принять участие во флешмобе в поддержку тех, кто продолжает работать в это не простое время. Это полицейские, медики, учителя и другие.
Акция состоится в четверг в 21:00 - желающих призывают открыть окно на 30 секунд и похлопать. Организаторы акции считают, что поблагодарить нужно фармацевтов, журналистов, продавцов и всех, кто несмотря на сложную ситуацию в стране продолжает выполнять свои рабочие обязанности.
Подобные акции проходят во многих странах. Например, в Италии, где самая сложная среди стран Европы ситуация с Covid-19, прошел массовый музыкальный флешмоб.