Пт, 20.03.2020
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Йоанна из Польши - первая женщина-чемпионка UFC из Европы
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Йоанна Енджейчик

ФОТО: instagram.com/joannajedrzejczyk

Знакомьтесь, Йоанна Енджейчик - польский боец, выступающий под эгидой UFC. Те, кто следит за женскими смешанными единоборствами (ММА), наверняка знакомы с Йоанной, а остальным непременно стоит с ней познакомиться.

32-летняя полька - пятикратная чемпионка мира и четырёхкратая чемпионка Европы по тайскому боксу среди любителей. В UFC девушка оказалась в 2014 году, где выступает в минимальной весовой категории. За это время Енджейчик под эгидой UFC провела 14 поединков, одержав победу в 10 из них.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что в марте 2015 года полька стала первой женщиной-чемпионкой UFC из Европы, победив американку Карлу Эспарсу. После этого Йоанна провела пять успешных защит титула, пока не уступила Роуз Намаюнас.

С 2017 года Енджейчик безуспешно пытается вернуть себе чемпионский пояс, и в своём последнем на данный момент поединке против китаянки Чжан Вейли она как нигода была близка к этому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Китаянка победила раздельным решением судей и защитила титул чемпионки в женском минимальном весе. Бой был настолько равным, что любой из раундов можно было отдать и Чжан, и Йоанне.

Соперницы устроили настоящую рубку, а в начале четвёртого раунда на лбу польки образовалась огромная гематома - её голова увеличилась в полтора раза. Несмотря на это, Йоанна сумела достоять до конца, а многие эксперты признали этот бой лучшим в 2020 году.

"Это был один из лучших боев, который я когда-либо видел. Мне сказали, что они выбросили на двоих 800 ударов! Это был один из величайших боёв за всю историю", - сказал президент UFC Дэйна Уайт.

Интересно, что изначально у Енджейчик не было далеко идущих планов в спорте - она просто тренировалась, чтобы держать себя в форме. В юности Йоанна представляла школу на соревнованиях по волейболу, баскетболу и футболу, но в итоге оказалась в единоборствах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас, возможно, Енджейчик не входит в тройку лучших бойцов-женщин в UFC, но что-то подсказывает, что полька ещё не сказала своё последнее слово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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