Чт, 19.03.2020
Стараюсь не вести себя как тюлень. Делаю зарядку, двигаюсь, насколько это возможно в квартире. Рижанка с Covid-19

Режим ЧС: Latvenergo не будет отключать свет. Даже тем, кто не может заплатить

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ФОТО: FAROOQ NAEEM / AFP

C учетом создавшейся ситуации и ее влияния на клиентов AО Latvenergo во время режима чрезвычайной ситуации не будет отключать электроснабжение за просроченные платежи клиентам Elektrum, сообщила пресс-секретарь Latvenergo Ивита Бидере.

Latvenergo в условиях чрезвычайного положения в связи с распространением Covid-19 обеспечивает деятельность стратегически важных объектов - Даугавских ГЭС и ТЭЦ в Риге, отметила она.

Latvenergo подчеркивает, что в соответствии с правилами Кабинета министров и решениями Минэкономики как акционера компании постоянно оценивает влияние эпидемии Covid-19.

В настоящее время распространение вируса не оказывает существенного влияния на деятельность предприятия и оказание его услуг.

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