Режим ЧС: Latvenergo не будет отключать свет. Даже тем, кто не может заплатить

Latvenergo в условиях чрезвычайного положения в связи с распространением Covid-19 обеспечивает деятельность стратегически важных объектов - Даугавских ГЭС и ТЭЦ в Риге, отметила она.

Latvenergo подчеркивает, что в соответствии с правилами Кабинета министров и решениями Минэкономики как акционера компании постоянно оценивает влияние эпидемии Covid-19.