Режим ЧС: Latvenergo не будет отключать свет. Даже тем, кто не может заплатить

C учетом создавшейся ситуации и ее влияния на клиентов AО Latvenergo во время режима чрезвычайной ситуации не будет отключать электроснабжение за просроченные платежи клиентам Elektrum, сообщила пресс-секретарь Latvenergo Ивита Бидере.
Latvenergo в условиях чрезвычайного положения в связи с распространением Covid-19 обеспечивает деятельность стратегически важных объектов - Даугавских ГЭС и ТЭЦ в Риге, отметила она.
Latvenergo подчеркивает, что в соответствии с правилами Кабинета министров и решениями Минэкономики как акционера компании постоянно оценивает влияние эпидемии Covid-19.
В настоящее время распространение вируса не оказывает существенного влияния на деятельность предприятия и оказание его услуг.