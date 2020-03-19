Банк Swedbank получил штраф в размере 360 млн евро

В ходе совместного расследования Финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в четыре миллиарда шведских крон, то есть в 360 миллионов евро.
Финансовая инспекция Эстонии сделала Swedbank AS предписание, которым обязала банк использовать меры улучшения системы контроля борьба с отмыванием денег. В Эстонии было начато уголовное производство, цель которого выяснить, имело ли место в Swedbank отмывание денег или иное преступление.
В ходе проведенного Финансовой инспекцией Швеции производства по надзору выяснилось, что Swedbank не в полной мере контролировал введение мер по борьбе с отмыванием денег в своих дочерних предприятиях в странах Балтии. Осведомленность об опасности отмывания денег не была достаточной. Кроме того, в дочерних фирма в странах Балтии не было необходимых ресурсов для борьба с отмыванием денег.
Из производства следует, что Swedbank был осведомлен, что через дочерние фирмы в странах Балтии может происходить отмывание денег.
Несмотря на ряд внутренних и внешних отчетов, предупреждающих о недостатках в странах Балтии, банк не предпринял надлежащих и достаточных шагов.
В результате проведенного в Эстонии и Швеции производства Финансовая инспекция Швеции решила, что банку Swedbank будет сделано предупреждение и они должны оплатить штраф в размере четырех миллиардов шведских крон.
По оценке инспекций двух стран, санкции и предписания не угрожают повседневной деятельности банка и он способен и дальше обслуживать клиентов.
Финансовая инспекция опубликовала предписание акционерному обществу Swedbank, в котором рассматриваются недостатки в работе банка по борьбе с отмыванием денег.
На ликвидацию приведенных в предписании недостатков банку дано восемь месяцев.
- В соответствии с замечаниями Финансовой инспекции, Swedbank должен улучшить качество распознавания, оценки и анализа рисков при борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Банк должен внести изменения в свою организационную структуру, в том числе наметить четкие задачи, процессы, порядок прохождения распоряжений и при необходимости привлечь дополнительные ресурсы.
- Кроме того, банку необходимо будет внести улучшения в процессы создания и отслеживания клиентских отношений.
Председатель правления Swedbank в Эстонии Олави Лепп сказал, что за последний год работа Swedbank по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма подверглась серьезной критике, и банк этой темой основательно занимается.
"Мы полностью сотрудничаем с Финансовой инспекцией. Предписание дает оценку деятельности Swedbank по состоянию до 31 марта 2019 года.
В своем предписании Финансовая инспекция выделила четыре больших круга тем, которые нам предстоит привести в порядок к середине ноября этого года. На сегодняшний день мы внесли целый ряд улучшений, и я заверяю, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы к осени выполнить требования, указанные в предписании. Будучи одним из лидеров финансового рынка в Эстонии, мы должны показывать пример также и в борьбе с отмыванием денег. Именно такую задачу мы перед собой и ставим.
Глядя на события последних недель, мы, как банк, наряду с противодействием финансовой преступности ставим себе целью оперативно оказывать поддержку нашим клиентам с целью сохранения их экономического потенциала в сильно усложнившейся обстановке.
Мы уже упростили получение платежных каникул, и вместе с государством работаем над тем, чтобы найти дополнительные возможности для облегчения положения наших клиентов", – сказал Лепп.
Предписание, сделанное Финансовой инспекцией в четверг, показывает, что хотя Swedbank инвестировал в сферу противодействия отмыванию денег, банк не смог достаточно хорошо препятствовать этому. И все же банки Эстонии в последнее время предпринимали успешные шаги в следовании правилам противодействия отмыванию денег. Финансовое состояние банков также достаточно хорошее для внедрения более эффективных и умных систем противодействия отмыванию денег.
Из опубликованных рапортов финансовых инспекций Эстонии и Швеции следует, что проблемы, связанные с отмыванием денег, имеются в Swedbank на уровне всей группы, в т.ч. в эстонском филиале. Поэтому и решать их нужно на уровне всего концерна.
Swedbank с точки зрения стабильности финансовой системы Эстонии является системно важным банком, оказывающим необходимые для экономики Эстонии банковские услуги. Swedbank обладает достаточными капиталом, ликвидностью и организационной способностью, чтобы предлагать жителям и предприятиям Эстонии банковские услуги и в то же время выполнять требования противодействия отмыванию денег.
"Банки имеют критическое значение для нормального функционирования открытой и экспортной экономики Эстонии. Даже несмотря на то, что более жесткие требования противодействия отмыванию денег могут вызвать недовольство банковских клиентов, следует придерживаться этих требований, потому что в Эстонии нет места отмыванию денег", — сказала вице-президент Банка Эстонии Майве Руте.
В последние годы банки закрыли расчетные счета клиентов с повышенным риском и стали более избирательны при принятии новых клиентов. Это отражает изменения в поведении всех банков, в том числе Swedbank. Банки начали применять более жесткие меры по противодействию отмыванию денег, и за этим стоит последовательная и активная работа Финансовой инспекции.
Руте добавила, что эстонские банки для сохранения своей благонадежности должны добиться лучше направленной и более грамотной деятельности по борьбе с отмыванием денег. Для этого необходимо обеспечить широкое обучение работников банка и начать применять технологические решения.
"Объем обрабатываемой информации в банках постоянно растет, и без умных инфосистем рисками, связанными с отмыванием денег, невозможно управлять в реальном времени и эффективно. Хорошая инициатива при решении проблем — банкам и союзам предприятий вместе искать решения, которые дали бы возможность эффективнее снизить риски отмывания денег без ущерба для честного предпринимательства", — отметила вице-президент центробанка Майве Руте.