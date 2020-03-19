Анализы на Covid-19 теперь можно сдать также в Даугавпилсе, Лиепае и Валмиере

В Даугавпилсе анализы принимаются в центре спортивной медицины Даугавпилсского олимпийского центра (ул. Стадиона, 1), в Валмиере - в пункте на трассе BMX (ул. Чемпиону, 3), в Лиепае - на стадионе Olimpija (ул. Звейниеку алея, 2/4).

Время работы пунктов сдачи анализов - ежедневно с 9.00 до 19.00.

Оплаченный государством анализ в этих пунктах могут сдать только те, у кого в течение 14 дней после возвращения из-за рубежа появились симптомы заболевания - повышенная температура, кашель, воспаление горла или одышка, а также люди, которые контактировали с заболевшими и у них в течение 14 дней появились симптомы.

Приезжать в эти пункты самостоятельно можно только на собственном автомобиле, предварительно записавшись по телефону 8303. Ко всем остальным на дом прибудут специалисты Centrālā laboratorija.