Банк SEB уже предоставил первые кредитные каникулы

Программа поддержки заемщиков банка SEB была разработана в 2009 году: после экономического спада в течение нескольких лет ею воспользовались свыше 18 тысяч клиентов, из которых 85% были частные лица, а 15% - предприятия.

Сейчас с вопросами или интересом о получении кредитных каникул или уменьшении основной суммы кредита в банк обращаются как частные лица, так и предприятия, особенно из тех отраслей, которые к настоящему моменту уже напрямую затронуло распространение Covid-19 – транспорт, туризм, авиасообщение.

Все случаи рассматриваются в индивидуальном порядке, чтобы предоставить подходящее решение.

Частным лицам в рамках Программы поддержки заемщиков банка SEB, как и ранее, предлагается возможность без комиссионной платы пересмотреть кредитный договор, в том числе использовать возможность отложить выплату основной суммы кредита на срок до шести месяцев, сохранив действующие условия договора.

В этом случае клиенту надо будет продолжить вносить только процентные платежи, которые составляют меньшую часть от общего кредитного платежа.

В рамках Программы поддержки заемщиков тем, кто взял потребительский кредит или воспользовался услугами лизинга, обеспечивается возможность оформить кредитные каникулы вплоть до 3 месяцев. По этому вопросу клиенты могут обращаться к своему менеджеру по сделкам или написать заявление в свободной форме в интернет-банке.

Менеджеры по сделкам банка SEB после получения заявления помогут клиентам выбрать лучшее решение в зависимости от их финансовой ситуации в настоящее время и в ближайшем будущем.

У предприятий есть возможность пересмотреть действующий кредитный договор с банком, в том числе изменить график выплат или отложить платежи основной суммы по кредиту, но в этом случае ситуация каждого предприятия будет оцениваться индивидуально.

Возможно, клиенту по объективным причинам потребуется отложить платеж основной суммы на более длительный срок, чем шесть месяцев – такое решение компания сможет принять вместе с менеджером по сделкам.

Чаще всего график кредитных платежей разрабатывается в соответствии с денежным потоком компании. Просим предприятия связаться со своим менеджером по сделкам или написать заявление в свободной форме в интернет-банке.