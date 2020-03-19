Банк SEB уже предоставил первые кредитные каникулы

В банке SEB более 10 лет работает Программа поддержки заемщиков, которая предусматривает порядок рассмотрения и предоставления кредитных каникул. Всю эту неделю ведется диалог с теми заемщиками, которые уже сейчас пришли к выводу, что не могут или не смогут в будущем выполнить свои кредитные обязательства.
Программа поддержки заемщиков банка SEB была разработана в 2009 году: после экономического спада в течение нескольких лет ею воспользовались свыше 18 тысяч клиентов, из которых 85% были частные лица, а 15% - предприятия.
Сейчас с вопросами или интересом о получении кредитных каникул или уменьшении основной суммы кредита в банк обращаются как частные лица, так и предприятия, особенно из тех отраслей, которые к настоящему моменту уже напрямую затронуло распространение Covid-19 – транспорт, туризм, авиасообщение.
Все случаи рассматриваются в индивидуальном порядке, чтобы предоставить подходящее решение.
Частным лицам в рамках Программы поддержки заемщиков банка SEB, как и ранее, предлагается возможность без комиссионной платы пересмотреть кредитный договор, в том числе использовать возможность отложить выплату основной суммы кредита на срок до шести месяцев, сохранив действующие условия договора.
В этом случае клиенту надо будет продолжить вносить только процентные платежи, которые составляют меньшую часть от общего кредитного платежа.
В рамках Программы поддержки заемщиков тем, кто взял потребительский кредит или воспользовался услугами лизинга, обеспечивается возможность оформить кредитные каникулы вплоть до 3 месяцев. По этому вопросу клиенты могут обращаться к своему менеджеру по сделкам или написать заявление в свободной форме в интернет-банке.
Менеджеры по сделкам банка SEB после получения заявления помогут клиентам выбрать лучшее решение в зависимости от их финансовой ситуации в настоящее время и в ближайшем будущем.
У предприятий есть возможность пересмотреть действующий кредитный договор с банком, в том числе изменить график выплат или отложить платежи основной суммы по кредиту, но в этом случае ситуация каждого предприятия будет оцениваться индивидуально.
Возможно, клиенту по объективным причинам потребуется отложить платеж основной суммы на более длительный срок, чем шесть месяцев – такое решение компания сможет принять вместе с менеджером по сделкам.
Чаще всего график кредитных платежей разрабатывается в соответствии с денежным потоком компании. Просим предприятия связаться со своим менеджером по сделкам или написать заявление в свободной форме в интернет-банке.
"Мы понимаем свою роль не только в период экономического роста, но и в непростое для клиентов время. Быть рядом со своими клиентами, поддерживать их деятельность и финансовое положение – это наша основная задача. В нынешних условиях, когда царит такая неопределенность, ситуации, когда нашим клиентам необходима поддержка банка, могут быть разными. Наша Программма поддержки заемщиков была критически важной в 2009 году, такой она будет и сейчас",– отмечает руководитель банка SEB Иева Тетере, добавляя, что самое главное в нынешней ситуации — своевременно начать разговор с банком, не дожидаясь, когда ситуация усугубится и превратится в еще большую проблему.