Выборы в Рижскую думу: перенесены и даты подачи списков кандидатов

В связи с переносом внеочередных выборов Рижской думы на 6 июня партии смогут подавать списки кандидатов с 21 по 27 апреля, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня.
В то же время она напомнила о том, что если эпидемия Covid-19 будет шириться, выборы могут быть еще раз перенесены на более поздний срок. Берзиня считает, что уже сейчас можно было бы определить более позднюю дату выборов, но такое решение должен принять Сейм.
Управление по делам гражданства и миграции до 7 мая должно разослать избирателям уведомления об их избирательных участках, а сменить участок можно будет до 23 мая.