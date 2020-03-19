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Трамп объявил медицинскую войну.

Видео: ГЛАВНОЕ | 19.03.20

Трамп объявил медицинскую войну

"Это – война", – сказал Трамп, сравнив борьбу с коронавирусом с мерами, которые принимались во время Второй мировой войны, и предупредил о предстоящих "общенациональных жертвах".

Президент США Дональд Трамп в ночь на 19 марта взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом. Это решение было принято на фоне усиления негативных последствий от пандемии для американской экономики и социальной жизни и роста числа заболевших.

Назвав себя "президентом военного времени", Трамп воспользовался Законом об оборонном производстве 1950 года, принятым в годы Корейской войны. Акт позволяет президенту США направлять промышленность на восполнение дефицита жизненно необходимых материалов – повязок для лица, аппаратов искусственной вентиляции легких и других изделий.

Трамп сообщил, что закон будет применяться, только если в США ухудшится ситуация с коронавирусом.

Министерство финансов США тем временем огласило детали пакета поддержки экономики в связи с коронавирусом. Среди прочего, в нем предлагается раздать американцам до $500 млрд наличными, чтобы компенсировать им потери от эпидемии.

В США выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, 139 человек умерли.