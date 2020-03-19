TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Рекордный рост смертности в Италии.
- В России введен режим повышенной готовности.
- Европейский центробанк потратит 750 миллиардов евро на поддержку экономики.
- Лукашенко призвал белорусов "самоизолироваться".
- Тысячи украинских туристов в 15 странах не могут вернуться домой.
- Трамп объявил медицинскую войну.
Видео: ГЛАВНОЕ | 19.03.20
Трамп объявил медицинскую войну
"Это – война", – сказал Трамп, сравнив борьбу с коронавирусом с мерами, которые принимались во время Второй мировой войны, и предупредил о предстоящих "общенациональных жертвах".
Президент США Дональд Трамп в ночь на 19 марта взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом. Это решение было принято на фоне усиления негативных последствий от пандемии для американской экономики и социальной жизни и роста числа заболевших.
Назвав себя "президентом военного времени", Трамп воспользовался Законом об оборонном производстве 1950 года, принятым в годы Корейской войны. Акт позволяет президенту США направлять промышленность на восполнение дефицита жизненно необходимых материалов – повязок для лица, аппаратов искусственной вентиляции легких и других изделий.
Трамп сообщил, что закон будет применяться, только если в США ухудшится ситуация с коронавирусом.
Министерство финансов США тем временем огласило детали пакета поддержки экономики в связи с коронавирусом. Среди прочего, в нем предлагается раздать американцам до $500 млрд наличными, чтобы компенсировать им потери от эпидемии.
- В США выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, 139 человек умерли.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.