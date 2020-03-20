Ассоциация: туристическая отрасль Латвии - на грани краха

В мае в секторе входящего туризма отменено около 60% поездок.

Каваца признала, что ситуация в туристической отрасли критическая, и это касается не только Латвии, а всей Европы и большей части мира.

Работающие в отрасли туризма компании ежедневно получают информацию о том, что еще в каком-то государстве закрываются границы и прекращаются пассажирские перевозки.

"Ситуация меняется, с каждым днем ограничений и запретов становится все больше. Туристическая отрасль Латвии - на грани краха, потому что спроса нет, а путешествия, которые были запланированы на март и апрель, отменены", - сказала президент ассоциации.

Она также напомнила, что входящий туризм - это не только туроператоры, но и гостиницы, рестораны и транспорт, и это важная часть латвийской экономики.