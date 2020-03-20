В Литве Covid-19 заразилась медик. Общее число заболевших - 48 человек

Пять из вновь установленные случаев – завозные, пациенты сейчас изолированы и находятся на лечении: вернувшийся из Польши человек находится в вильнюсской клинике Сантарос, два вернувшихся из Великобритании – в Каунасской клинике, два вернувшихся из Доминики – в Клайпедской больнице, сообщил Минздрав.