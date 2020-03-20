Пт, 20.03.2020
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В Литве Covid-19 заразилась медик. Общее число заболевших - 48 человек

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Литве в ночь с четверга на пятницу установлено ещё семь новых случаев коронавируса, общее их число достигло 48.

Пять из вновь установленные случаев – завозные, пациенты сейчас изолированы и находятся на лечении: вернувшийся из Польши человек находится в вильнюсской клинике Сантарос, два вернувшихся из Великобритании – в Каунасской клинике, два вернувшихся из Доминики – в Клайпедской больнице, сообщил Минздрав.

По двум остальным случаям идёт сбор детальной информации, которую Минздрав предоставит позднее.

В четверг в Литве подтверждено в общей сложности 14 новых случаев коронавируса.

В четверг сообщалось, что одна из заразившихся коронавирусом  – медик из Укмерге, работающая в больнице этого города.

Первая заразившаяся коронавирусом женщина уже выздоровела и выписана из больницы.

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