Мартиньш с Covid-19: давило в районе сердца и была температура

Как самочувствие?

Мартиньш думает, что заболел во время командировки в Испанию в первой половине марта. Возможно, в гостинице - там она встречался с разными людьми. Первые симптомы появились через два дня - при глотании болело горло и повышенная температура. Правда, не высокая - 37,2-37,3.

Позже в районе сердца появилось ощущение сдавленности. Горло не болело, температуры не было, а вот ощущение тяжести в районе сердца осталось. Коллега привез Мартиньша домой и он строго соблюдал карантин. Мартиньш позвонил в 113, сказал, что был за границей, что есть признаки. В воскресенье ему надо было на машине приехать в мобильную палатку. На следующее утро ему позвонили, и сказали, что Covid-19подтвердился, пишет LSM.

Он рассказывает, что медики обрадовались тому, что он нигде не был, что сидел дома, потому что в Латвии это большая сложность - удержать людей дома, говорит Мартиньш. "Сидите дома, дорогие люди, потому что если все заболеют, не будет ни места, ни медиков, которые будут вас лечить, это серьезно", - сказал Мартиньш.

О работе медиков

Мартиньшу в 9 утра позвонили из Центра профилактики и контроля заболеваний, сообщили, что анализы положительные. Через 10 минут позвонила семейный врач, еще через 15 минут - другой врач, который поинтересовался самочувствием и открыл больничный лист. Мартиньш говорит, что ему показалось, что его семейный врач испугалась и не особо знала, что делать, потому что он стал ее первым пациентом с Covid-19. Врач посоветовала пить обычные лекарства.

Как самочувствие сейчас?

Мартиньш говорит, что иногда ощущение давления на сердце и температура - то есть, то нет. Странные ощущения. Иногда кашель.

Нужны ли более жесткие ограничения?

Мартиньш полагает, что если люди останутся дома, то у нас в итоге будет обычная жизнь. В Испании и Италии никто дома не сидел, ходили развлекаться - в итоге, карантин у всех.