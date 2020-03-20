Пт, 20.03.2020
Стараюсь не вести себя как тюлень. Делаю зарядку, двигаюсь, насколько это возможно в квартире. Рижанка с Covid-19

Сегодня пройдет бесплатный онлайн концерт группы "БИ-2"

"БИ-2"

ФОТО: пресс-фото/Вадим Базалий

Сегодня, 20 марта в 18:00 по рижскому времени (в 19:00 по московскому) группа "БИ-2" выступит перед миллионной онлайн аудиторией. 

Напомним, во всем мире музыканты объединились, чтобы поддержать людей, находящихся на карантине. Были организованы несколько концертов в Instagram. Латвийские музыканты тоже не отстают. Они не только делают онлайн-трансляции, но и сочиняют песни на злобу дня. 

Видеотрансляция концерта "БИ-2" будет доступна по ссылке https://b2.okko.tv/.

"Ни один концерт в мире не стоит возможного риска — особенно, если слушать тебя приходят тысячи друзей. Поэтому мы перенесли дюжину ближайших концертов, а пока встретимся со всеми онлайн в эту пятницу!" - написали артисты в соцсетях. 

"Би-2" пообещали устроить особенный концерт.

"Это будет нечто среднее между огненным NewBest’ом и ламповым квартирником: в перерывах между песнями будем общаться с чатом и отвечать на ваши вопросы", - пояснили они. 

Организовать концерт группе помогают друзья из Онлайн-кинотеатра Okko.

"Готовьтесь к мощному саунду, офигенной картинке и нашим совместным конкурсам!" - заверили музыканты.

Эфир будет полностью бесплатным, а присоединиться к ним смогут даже незарегистрированные пользователи!

"Друзья, чем внимательнее каждый из нас отнесётся к новым защитным мерам, тем быстрее человечество одолеет постигшую его неприятность.

Мы просим вас не пренебрегать правилами личной безопасности и предельно ответственно отнестись к своему здоровью и благополучию окружающих!" - предупредили артисты свои слушателей. 

Последние новости

НАВЕРХ