Сегодня пройдет бесплатный онлайн концерт группы "БИ-2"

Сегодня, 20 марта в 18:00 по рижскому времени (в 19:00 по московскому) группа "БИ-2" выступит перед миллионной онлайн аудиторией.
Напомним, во всем мире музыканты объединились, чтобы поддержать людей, находящихся на карантине. Были организованы несколько концертов в Instagram. Латвийские музыканты тоже не отстают. Они не только делают онлайн-трансляции, но и сочиняют песни на злобу дня.
Видеотрансляция концерта "БИ-2" будет доступна по ссылке https://b2.okko.tv/.
"Ни один концерт в мире не стоит возможного риска — особенно, если слушать тебя приходят тысячи друзей. Поэтому мы перенесли дюжину ближайших концертов, а пока встретимся со всеми онлайн в эту пятницу!" - написали артисты в соцсетях.
"Би-2" пообещали устроить особенный концерт.
"Это будет нечто среднее между огненным NewBest’ом и ламповым квартирником: в перерывах между песнями будем общаться с чатом и отвечать на ваши вопросы", - пояснили они.
Организовать концерт группе помогают друзья из Онлайн-кинотеатра Okko.
"Готовьтесь к мощному саунду, офигенной картинке и нашим совместным конкурсам!" - заверили музыканты.
Эфир будет полностью бесплатным, а присоединиться к ним смогут даже незарегистрированные пользователи!
"Друзья, чем внимательнее каждый из нас отнесётся к новым защитным мерам, тем быстрее человечество одолеет постигшую его неприятность.
Мы просим вас не пренебрегать правилами личной безопасности и предельно ответственно отнестись к своему здоровью и благополучию окружающих!" - предупредили артисты свои слушателей.