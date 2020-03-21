"В Лондоне мне поставили диагноз по телефону". Два рассказа рижанок из карантина за рубежом

Мишель Рекаха - рижанка, которая с сентября 2019 года проживает в Лондоне. На этой неделе, сразу после возвращения в Великобританию из Риги, у нее появились симптомы нового коронавируса Covid-19. Девушка говорит, что британская "скорая" поставила ей "диагноз" дистанционно, без анализов. Находящаяся в самоизоляции рижанка поделилась своим опытом с RUS.TVNET в телефонном разговоре.
Мишель переехала в Лондон в сентябре 2019 года. Девушка говорит, что недавно ездила в Ригу в гости к семье, после возвращения в Великобританию с родины у нее появились первые симптомы нового коронавируса.
"Я резко начала уставать. Обычно я целый день провожу на работе в офисе, после чего занимаюсь в спортивном зале, гуляю. А тут я просто начала валиться с ног от усталости.
Появился насморк - я обычно мало болею, у меня хороший иммунитет. В понедельник утром я проснулась с температурой, подумала, что у меня ангина.
В течение дня мне час за часом становилось все хуже, стремительно повышалась температура. Потом резко схватило легкие - не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть. Я даже на кровати лежала с трудом.
По словам девушки, система сдачи анализов, диагностирования заболевания и медицинского обслуживания в связи с пандемией в Великобритании отличается от алгоритма действий латвийских медиков.
"Я позвонила в "скорую", объяснила им ситуацию. Мне сказали: "У вас коронавирус, мы к вам не приедем, потому что вы молодая. Вы должны изолироваться как минимум на 14 дней, пить чай, в случае повышения температуры - парацетамол". После этого я позвонила своему семейному врачу в Риге, она подтвердила, что мои симптомы совпадают с симптомами коронавируса, посоветовала находиться в изоляции.
Британские врачи буквально сказали мне следующее: "Если у вас действительно наступит критическая ситуация, вы будете умирать - звоните, тогда мы приедем".
Девушка говорит, что спустя некоторое время ей стало легче - она старается не пить парацетамол для того, чтобы организм боролся с вирусом. "Так мне сказал мой доктор. По рекомендациям врача пью много воды, горячий чай".
Мишель указывает на то, что сама оповестила всех своих знакомых, с которыми в последнее время находилась в контакте.
Поскольку британская Служба неотложной медицинской помощи отказалась проводить анализы, до конца быть уверенными в том, что она заражена именно новым коронавирусом Covid-19, нельзя.
Оценивая поведение британских молодых людей в сложившейся ситуации и их социальную ответственность, Мишель отметила, что все ее знакомые демонстрируют разное отношение. "Большинство моих однокурсников стараются сидеть дома. Но есть и те, кто распространяет какие-то теории заговора и ни во что не верит".
Девушка рассказывает, что до самоизоляции у нее был высокий риск заразиться - установлено, что в ее университете новым коронавирусом заражены как минимум 11 человек - у них были взяты анализы, в настоящее время они в критическом состоянии находятся в больнице.
"При этом университет не закрывают - наши учителя напрямую пишут нам письма на электронную почту о том, что хотят уберечь себя и окружающих от распространения вируса, поэтому отменяют лекции и занятия. Формально это выбор каждого учителя - отменять лекции или нет. Еще два человека, заразившиеся Covid-19, живут в соседнем блоке. Велика вероятность, что я с ними пересекалась", - отмечает она.
Риск заражения у девушки был и на работе - по словам Мишель, большинство ее клиентов - итальянцы.
"У нас в стране не приняты такие строгие меры предосторожности, как в Латвии. Я, например, сегодня получила СМС из своего тренажерного зала с текстом: "Не волнуйтесь, мы работаем, приходите", - добавляет Мишель.
Для латвийцев, ответственно соблюдающих самоизоляцию и привыкших к тому, что после каждого подтвержденного случая заболевания Covid-19 компетентные службы проводят эпидемиологическое исследование, такое легкомыслие может казаться странным, однако, согласно различным источникам, распространение нового коронавируса в Лондоне действительно контролируется недостаточно.
Так, например, пассажирка по имени Лоррэйн Прайс недавно написала в своем микроблоге Twitter: "Мне кажется, мы самая бестолковая нация в мире. Мы сократили движение транспорта, и в результате он переполнен. Поэтому количество заражений коронавирусом здесь самое высокое в стране".
Власти британской столицы закрыли несколько десятков станций лондонского метро и увеличили движение всех видов городского транспорта. Однако таких мер, которые в связи с чрезвычайной ситуацией принимаются в Латвии, в Великоритании нет.
19 марта министр иностранных дел Британии заявил, что власти не планируют ограничивать въезд и выезд из страны, но постоянно следят за развитием ситуации.
"Лондон - это большой мегаполис! Они просто не успевают оказать помощь всем. Каждый думает о себе - никто не будет контролировать, изолируешься ты или нет. Здесь все по-другому! Можно даже сказать, что здесь всем все равно", - комментирует Мишель.
Похожее мнение выразила и заболевшая Covid-19 жительница Латвии, которая в настоящее время находится в изоляции и проходит лечение дома.
"Когда в Латвии начали все отменять и закрывать, в Лондоне мероприятия все еще проходили на полную катушку", - в рамках телефонного интервью рассказала она.
По состоянию на 20 марта В Лондоне от Covid-19 умерли уже более 30 человек.
Всего в Великобритании более 2600 случаев заражения, скончались 137 человек, вылечились - 65.
"Я очень поддерживаю политику самоизоляции, социального дистанцирования, которая сейчас проводится в Латвии. У нас никакого карантина нет. Сейчас в британском сегменте социальных сетей все шутят про проблемы с туалетной бумагой - но на самом деле все не так критично. Паники нет. Торговые центры полные, на улицах тоже толпы.
Я, в свою очередь, сразу после появления симптомов закрылась дома и перестала выходить на улицу. Зачем заражать других?" - завершает свой рассказ Мишель, которая подозревает у себя новый коронавирус Covid-19.
RUS.TVNET известно еще об одной жительнице Латвии, которая находится в вынужденном карантине за рубежом - в России. Правда, в этом случае заболевание девушки подтверждено - она сдала анализ на Covid-19. Она согласилась рассказать свою историю, но просила не указывать ее имя.
"Я приехала в Россию по работе. Внезапно ощутила легкое недомогание. Подумала, мол, ничего серьезного, обычная сезонная простуда. Но информации уже было достаточно, поэтому обратилась к врачам, сдала анализы", - рассказывает она.
При этом собеседница RUS.TVNET подчеркнула, что для того, чтобы сдать анализ самостоятельно, ей пришлось прибегнуть к помощи знакомых. Самостоятельная сдача анализов в Москве в настоящий момент не предусмотрена. Это подтверждает Минздрав Подмосковья. Из-за этого многие обвиняют власти России в сокрытии реального количества заразившихся новым коронавирусом Covid-19.
По официальным данным, по состоянию на 20 марта в России 199 зараженных. Больше всего их в столице - там выявлено 98 случаев. 19 марта в Москве умерла 79-летняя женщина, зараженная Covid-19. Причиной ее смерти назвали отрыв тромба.
О своих дальнейших действиях после получения положительного результата анализов рижанка, застрявшая в карантине в России, рассказала следующее: "Удаленная работа. Впрочем, офисы и так массово закрывают или переводят на неполную рабочую неделю.
Ощущение полного выздоровления, но надо высидеть весь положенный срок в изоляции, чтобы не быть источником заражения для других. Мой случай очень типичен - легкая форма. Основная опасность в том, что такие, как я, с легкой или бессимптомной формой могут заразить тех, кто действительно может пострадать от этой болезни. Я бы легко могла избежать карантина, меня бы просто не заметили.
Но крайне безответственно было бы стать переносчиком, даже если мое самочувствие хорошее и течение болезни легкое.
Факторами сопротивляемости стали хорошая физическая форма и крепкий иммунитет. О медикаментах говорить не хочу, чтобы люди не занимались самолечением". После вынужденного карантина девушка планирует продолжить командировку и вернуться в Латвию по завершении рабочих задач.
Общее число заболевших новым коронавирусом Covid-19 по всему миру составило более 245 тысяч человек, число жертв пандемии - более 10 тысяч. По показателю смертности от пандемии Италия уже опередила Китай.
RUS.TVNET, присоединяясь к латвийским медикам и всем компетентным структурам, призывает всех внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать все меры предосторожности и социальную дистанцию, а в случае необходимости самоизолироваться.