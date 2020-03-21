"В Лондоне мне поставили диагноз по телефону". Два рассказа рижанок из карантина за рубежом

Мишель переехала в Лондон в сентябре 2019 года. Девушка говорит, что недавно ездила в Ригу в гости к семье, после возвращения в Великобританию с родины у нее появились первые симптомы нового коронавируса.

"Я резко начала уставать. Обычно я целый день провожу на работе в офисе, после чего занимаюсь в спортивном зале, гуляю. А тут я просто начала валиться с ног от усталости.

Появился насморк - я обычно мало болею, у меня хороший иммунитет. В понедельник утром я проснулась с температурой, подумала, что у меня ангина.

В течение дня мне час за часом становилось все хуже, стремительно повышалась температура. Потом резко схватило легкие - не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть. Я даже на кровати лежала с трудом.

По словам девушки, система сдачи анализов, диагностирования заболевания и медицинского обслуживания в связи с пандемией в Великобритании отличается от алгоритма действий латвийских медиков.

"Я позвонила в "скорую", объяснила им ситуацию. Мне сказали: "У вас коронавирус, мы к вам не приедем, потому что вы молодая. Вы должны изолироваться как минимум на 14 дней, пить чай, в случае повышения температуры - парацетамол". После этого я позвонила своему семейному врачу в Риге, она подтвердила, что мои симптомы совпадают с симптомами коронавируса, посоветовала находиться в изоляции.

Британские врачи буквально сказали мне следующее: "Если у вас действительно наступит критическая ситуация, вы будете умирать - звоните, тогда мы приедем".

Девушка говорит, что спустя некоторое время ей стало легче - она старается не пить парацетамол для того, чтобы организм боролся с вирусом. "Так мне сказал мой доктор. По рекомендациям врача пью много воды, горячий чай".

Мишель указывает на то, что сама оповестила всех своих знакомых, с которыми в последнее время находилась в контакте.

Поскольку британская Служба неотложной медицинской помощи отказалась проводить анализы, до конца быть уверенными в том, что она заражена именно новым коронавирусом Covid-19, нельзя.

Оценивая поведение британских молодых людей в сложившейся ситуации и их социальную ответственность, Мишель отметила, что все ее знакомые демонстрируют разное отношение. "Большинство моих однокурсников стараются сидеть дома. Но есть и те, кто распространяет какие-то теории заговора и ни во что не верит".

Девушка рассказывает, что до самоизоляции у нее был высокий риск заразиться - установлено, что в ее университете новым коронавирусом заражены как минимум 11 человек - у них были взяты анализы, в настоящее время они в критическом состоянии находятся в больнице.