Для "энергии". Компании начали снабжать медиков едой

В Латвии в условиях чрезвычайного положения продолжают происходить хорошие вещи. В четверг вечером в торговом центре Rimi Valdemārs представители Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которые минувшей ночью должны были встречать прибывших в Рижский порт латвийцев, получили особые продовольственные наборы для "энергии". И не в последний раз, и Rimi не единственные, кто решил поддержать медиков.
Чтобы поддержать оказать поддержку медикам, которые заботятся о здоровье жителей, Rimi Latvia обеспечит продовольственными энергетическими наборами мобильные пункты NMPD в столице, диспетчеров и бригады СНМП в 12 городах по всей Латвии.
В продовольственных энергетических пакетах будут такие продукты как орехи, сухофрукты, батончики мюсли, яблоки и вода, а при необходимости и другие продукты, которые дадут медикам заряд питательных веществ, позволят быстро утолить голод и помогут восстановить силы в ситуациях, когда невозможно полноценно принять пищу.
Ежедневно в NMPD работают 682 человека в 12 городах, всего в службе - 3350 сотрудников.
Rimi в Эстонии и Литве также в ближайшее время окажут поддержку медикам неотложной помощи своих стран, обеспечив их специальными продовольственными энергетическими наборами.
Также компания LNK Group сообщает, что окажет поддержку с обедами сотрудникам Латвийского центра инфектологии, которые работают в усиленном режиме.
RUS.TVNET ранее сообщал о том, как различные компании поддерживают медиков и население в условиях ЧС.