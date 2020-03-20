Пт, 20.03.2020
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Для "энергии". Компании начали снабжать медиков едой

Сотрудники NMPD. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Латвии в условиях чрезвычайного положения продолжают происходить хорошие вещи. В четверг вечером в торговом центре Rimi Valdemārs представители Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которые минувшей ночью должны были встречать прибывших в Рижский порт латвийцев, получили особые продовольственные наборы для "энергии". И не в последний раз, и Rimi не единственные, кто решил поддержать медиков. 

Чтобы поддержать оказать поддержку медикам, которые заботятся о здоровье жителей, Rimi Latvia обеспечит продовольственными энергетическими наборами  мобильные пункты NMPD в столице, диспетчеров и бригады СНМП в 12 городах по всей Латвии.

В продовольственных энергетических пакетах будут такие продукты как орехи, сухофрукты, батончики мюсли, яблоки и вода, а при необходимости и другие продукты, которые дадут медикам заряд питательных веществ, позволят быстро утолить голод и помогут восстановить силы в ситуациях, когда невозможно полноценно принять пищу. 

Ежедневно в NMPD работают 682 человека в 12 городах, всего в службе - 3350 сотрудников.

Rimi в Эстонии и Литве также в ближайшее время окажут поддержку медикам неотложной помощи своих стран, обеспечив их специальными продовольственными энергетическими наборами.

Также компания LNK Group сообщает, что окажет поддержку с обедами сотрудникам Латвийского центра инфектологии, которые работают в усиленном режиме. 

RUS.TVNET ранее сообщал о том, как различные компании поддерживают медиков и население в условиях ЧС. 

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