Для "энергии". Компании начали снабжать медиков едой

Чтобы поддержать оказать поддержку медикам, которые заботятся о здоровье жителей, Rimi Latvia обеспечит продовольственными энергетическими наборами мобильные пункты NMPD в столице, диспетчеров и бригады СНМП в 12 городах по всей Латвии.

В продовольственных энергетических пакетах будут такие продукты как орехи, сухофрукты, батончики мюсли, яблоки и вода, а при необходимости и другие продукты, которые дадут медикам заряд питательных веществ, позволят быстро утолить голод и помогут восстановить силы в ситуациях, когда невозможно полноценно принять пищу.

Ежедневно в NMPD работают 682 человека в 12 городах, всего в службе - 3350 сотрудников.

Rimi в Эстонии и Литве также в ближайшее время окажут поддержку медикам неотложной помощи своих стран, обеспечив их специальными продовольственными энергетическими наборами.

Также компания LNK Group сообщает, что окажет поддержку с обедами сотрудникам Латвийского центра инфектологии, которые работают в усиленном режиме.