Эстония: число зараженных Covid-19 приближается к 300

У большинства пациентов легкие симптомы, всего госпитализированы десять человек, но интенсивная терапия никому из-за коронавируса не потребовалась.

По словам заведующего отделом экстренной медицины департамента здоровья Мартина Кадая, соотношение числа проведенных анализов с числом выявленных случаев заболевания и госпитализированных показывает, что Эстония выявила локальное распространение вируса на начальной стадии. Активное информирование населения, быстрое выявление и консультирование первых заболевших и контактировавших с ними лиц выполнили свою задачу.

"Мы видим, что число новых подтвержденных случаев заболевания не росло в ускоряющемся с каждым днем темпе и уже целую неделю остается сравнительно стабильным, - сказал Кадай. - В то же время в течение этого периода не сократилось число проводящихся каждый день лабораторных анализов".

Тем не менее, добавил он, это не говорит об исчезновении опасности.

"На каждом человеке лежит ответственность строго соблюдать правила инфекционной безопасности - человек с симптомами заболевания обязательно должен находиться дома и не должен заражать других", - сказал Кадай.

В ближайшие дни в восьми городах Эстонии начнется бесплатное расширенное тестирование на коронавирус по направлению от семейного врача.