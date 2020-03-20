Над поединком Хабиба и Фергюсона сгущаются тучи. Состоится ли бой?

Спорт переживает не лучшие времена. Из-за эпидемии коронавируса почти все турниры находятся на временной паузе или были перенесены. Под угрозой находится и турнир UFC 249, главным событием которого должен стать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Коронавирус уже ударил по смешанным единоборствам (ММА) - в России перенесли поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, азиатский промоушн One FC и американский Bellator закрыли свои мероприятия для болельщиков. Только UFC пока сохраняет спокойствие и не отменяет свои поединки.
"Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона", - предлагал решение проблемы Хабиб Нурмагомедов.
Вполне вероятно, что UFC так и поступит, а самый ожидаемый бой последних пяти лет пройдёт без зрителей. Правда, и с этим решением не всё так просто.
Поединок Хабиба и Фергюсона должен состоятся 18 апреля. Власти штата Невада, где собственно и должен пройти бой, запретили проведение всех спортивных мероприятий на своей территории до 25 марта, но не факт, что эта мера не будет продлена.
С каждым днём ситуация всё более запутанная. Сначала президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что все запланированные поединки пройдут в закрытом режиме и об отмене боя речь вообще не идёт. Сейчас на полном серьёзе обсуждается вариант переноса боя за пределы США.
Проблема в том, что многие государства в ближайшее время могут закрыть свои границы на въезд и выезд. Тогда надежды на проведение турнира просто рухнут.
В данный момент среди возможных вариантов проведения боя перечисляются Дубай и Абу-Даби, а Уайт в шуточной форме анонсировал новое место проведения боя на Луне.
LMFAO get ready everyone pic.twitter.com/9HZmErC1mB— Dana White (@danawhite) March 18, 2020
Шутки шутками, но до боя осталось меньше месяца и до сих пор нет ясности, в какой стране он состоится. Одно можно сказать точно, UFC сделает всё возможное, чтобы поединок прошёл в запланированный день, пусть даже и не в США.
Причин этому несколько, но главная, конечно же, деньги. Звучит странно, но лучшего времени для такого громкого турнира просто не найти.
Все вокруг взяли паузу, отменились футбольные чемпионаты и спортивному болельщику просто нечего смотреть по телевизору. Именно поэтому бой Хабиба и Фергюсона имеет огромный потенциал по количеству продаж платных трансляций.
Стоит добавить, что это уже пятая попытка UFC организовать поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым. Четыре раза до этого поединки отменялись по причине травм одного или другого бойца. Пятая неудачная попытка организовать бой - это уже за гранью понимания. Хочется верить, что UFC найдёт решение и место, где бойцы смогут выяснить отношения. Пусть даже и на Луне.