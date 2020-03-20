Над поединком Хабиба и Фергюсона сгущаются тучи. Состоится ли бой?

Коронавирус уже ударил по смешанным единоборствам (ММА) - в России перенесли поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, азиатский промоушн One FC и американский Bellator закрыли свои мероприятия для болельщиков. Только UFC пока сохраняет спокойствие и не отменяет свои поединки.

"Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона", - предлагал решение проблемы Хабиб Нурмагомедов.

Вполне вероятно, что UFC так и поступит, а самый ожидаемый бой последних пяти лет пройдёт без зрителей. Правда, и с этим решением не всё так просто.

Поединок Хабиба и Фергюсона должен состоятся 18 апреля. Власти штата Невада, где собственно и должен пройти бой, запретили проведение всех спортивных мероприятий на своей территории до 25 марта, но не факт, что эта мера не будет продлена.

С каждым днём ситуация всё более запутанная. Сначала президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что все запланированные поединки пройдут в закрытом режиме и об отмене боя речь вообще не идёт. Сейчас на полном серьёзе обсуждается вариант переноса боя за пределы США.

Проблема в том, что многие государства в ближайшее время могут закрыть свои границы на въезд и выезд. Тогда надежды на проведение турнира просто рухнут.

В данный момент среди возможных вариантов проведения боя перечисляются Дубай и Абу-Даби, а Уайт в шуточной форме анонсировал новое место проведения боя на Луне.

LMFAO get ready everyone pic.twitter.com/9HZmErC1mB — Dana White (@danawhite) March 18, 2020

Шутки шутками, но до боя осталось меньше месяца и до сих пор нет ясности, в какой стране он состоится. Одно можно сказать точно, UFC сделает всё возможное, чтобы поединок прошёл в запланированный день, пусть даже и не в США.

Причин этому несколько, но главная, конечно же, деньги. Звучит странно, но лучшего времени для такого громкого турнира просто не найти.

Все вокруг взяли паузу, отменились футбольные чемпионаты и спортивному болельщику просто нечего смотреть по телевизору. Именно поэтому бой Хабиба и Фергюсона имеет огромный потенциал по количеству продаж платных трансляций.