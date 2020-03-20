На Видземском шоссе 23 марта введут ограничения
На Видземском шоссе, на участке у ресторана Sēnīte начнутся дорожные работы. С понедельника, 23 марта, нужно рассчитывать на ограничения движения, сообщает предприятие по обслуживанию дорог Latvijas valsts ceļi (LVC).
С 23 марта на участке Видземского шоссе от Гаркалне до Сените будет установлено ограничение скорости до 70 км/ч, движение будет организовано по двум полосам, на участках, где проходит ремонт - по одной полосе в каждую сторону.
Ранее RUS.TVNET сообщал, что финансирование на государственные автодороги в этом году будет на 1,2 млн евро больше, чем в 2019 году, и составит 250,5 млн евро.
Также LVC опубликовало карту ремонта дорог. В общей сложности в этом году планируется привести в порядок 101 объект на главных государственных, региональных и местного значения дорогах. В том числе работы будут проведены на 42 мостах. Капитальные вложения коснутся 477 километров покрытия.