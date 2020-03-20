На Видземском шоссе 23 марта введут ограничения

С 23 марта на участке Видземского шоссе от Гаркалне до Сените будет установлено ограничение скорости до 70 км/ч, движение будет организовано по двум полосам, на участках, где проходит ремонт - по одной полосе в каждую сторону.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что финансирование на государственные автодороги в этом году будет на 1,2 млн евро больше, чем в 2019 году, и составит 250,5 млн евро.