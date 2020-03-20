Сокращения продолжаются. Безработных за неделю стало больше

Государственное агентство занятости (NVA) получило уже восемь уведомлений о коллективных увольнениях, в общей сложности планируется уволить от 699 до 724 работников, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений NVA.
Подавшие уведомления предприятия работают в сфере транспорта и хранения, размещения туристов и общепита, оптовой торговли и обрабатывающей промышленности.
Число зарегистрированных в NVA безработных на сегодняшний день составляет 58 731, за эту неделю их число увеличилось на 674 человека.
Как ранее отметила руководитель агентства Эвита Симсоне, в настоящее время, когда в стране объявлено чрезвычайное положение, NVA очно клиентов не обслуживает, поэтому в агентстве людей, которые будут уволены, ждут после 14 апреля.
Как сообщалось, государственная поддержка для смягчения последствий кризиса, вызванного эпидемией Covid-19, составит более 2 млрд евро.
Одобренные сегодня правительством предложения по выплате пособий работникам предприятий, которые из-за кризиса оказались в простое, потребует от 60 до 200 млн евро, если будет принято решение расширить перечень поддерживаемых отраслей.