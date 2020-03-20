Группировка отмывала заработанные на кокаине деньги. Их поймали

В рамках уголовного процесса задержаны шесть человек, к двум применен арест.

Налогово-таможенная полиция при проведении оперативных розыскных мероприятий получила информацию о международной организованной группировке, которая реализовала в крупных объемах кокаин.

Наркотики контрабандным путем переправлялись по маршруту Нидерланды-Великобритания и были спрятаны в грузах, которые перевозились автомобилями.

В преступной схеме участвовало несколько граждан Латвии - водителей грузовиков, которые поставляли наркотические вещества, а полученные за контрабанду средства доставляли в Латвию и передавали организаторам.

Фото Службы госдоходов. ФОТО: Фото СГД

В рамках уголовного процесса налогово-таможенная полиция провела 10 обысков по месту жительства фигурантов в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также в транспортных средствах. Во время обысков были изъяты важные доказательства - компьютеры, мобильные телефоны, SIM-карты, носители информации, наличные деньги - 108 000 евро, 4010 долларов США и 37 450 российских рублей, а также ювелирные изделия, пять легковых автомобилей, один грузовой автомобиль с прицепом и др.

По факту деятельности организованной группировки начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.