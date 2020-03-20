Tallink сокращает зарплаты сотрудникам. Их шеф начал с себя

Об сообщила пресс-служба концерна, отметив, что решение коснется почти 3900 его сотрудников, работающих как в море, так и на берегу, а также членов правления предприятия.

Председатель правления Tallink Grupр Пааво Ныгене отдал распоряжение урезать его собственную зарплату на 50%.

"Сегодня мы оказались в ситуации, когда экономическое влияние чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, оказалось настолько масштабным, что нам приходится принять нелегкое решение и сделать шаги по обеспечению устойчивой работы предприятия, по сохранению рабочих мест для своих сотрудников в максимально возможных масштабах", - прокомментировал Ныгене.

"Это нелегкое решение, но мы считаем, что в нынешней ситуации это лучшее из возможных решений, которое не оставит наших людей без работы и без зарплаты в нынешнее тяжелое время", - подчеркнул Пааво Ныгене.