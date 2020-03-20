Главное о Covid-19: новая карта распространения и порядок взятия проб
В пятницу в Министерстве здравоохранения прошел пресс-брифинг на актуальные темы, связанные с распространением Covid-19. RUS.TVNET обобщил главное по состоянию на 20 марта.
- Covid-19 обнаружен у жителей 19 самоуправлений. Опубликована карта. Это не значит, что жители "белых" территорий могут не соблюдать установленные меры.
- Сотрудники Службы неотложной помощи в Риге прекращают выезжать на дом для взятия проб на Covid-19 к пациентам с легкими симптомами. В столице будут выезжать к пациентам с хроническими заболеваниями, лежачим и людям с тяжелыми симптомами. Для людей с легкими симптомами в Риге есть палатки, их должно хватить. Если нет - оборудуют еще.
- Если анализ на Covid-19 положительный - пациенту позвонят. Если негативный - сообщат через систему e-veselība.
- Почти все заболевшие Covid-19 латвийцы лечатся дома. Пока нет людей, кому нужна искусственная вентиляция легких.
- 95% заболевших - были за границей. Остальные заразились в результате контактирования. Ночью в Ригу пришел паром с 500 пассажирами - проверили 46 человек с симптомами. Остальные - на карантин.
- Помните случай, когда Covid-19 нашли у ученика Саласпилсской 1-й средней школы? Так вот: заразился и его одноклассник.
- Среди заболевших - работник театра Dailes. Оценив ситуацию, SPKC сочли, что для посетителей театра в этой ситуации угрозы нет — контактов зрителей с указанным работником не выявлено.
- В обязательном порядке начнут проверять на коронавирус работников и клиентов центров социальной опеки, врачей крупных больниц. Пациентов больниц с признаками заболеваний дыхательной системы и воспалением легких неизвестного происхождения.
- Большая часть пациентов - молодые (см. график ниже)
- И еще: резиновые перчатки не спасают. Руки все равно надо мыть. На перчатках может остаться вирус. Дотронетесь руками в перчатках до лица - перенесете. Потом дотронетесь до лица голыми руками. Так что просто чаще мойте руки.
В пресс-конференции приняли участие министр здравоохранения Илзе Винькеле, глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле и директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Видео: пресс-брифинг в Минздраве