Дистанция два метра - теперь обязательная

Начиная с 20 марта во всех торговых местах люди обязаны соблюдать дистанцию в два метра, сообщил заместитель госсекретаря Минэкономики Эдмунд Валантис.
Торговцы должны ввести дополнительные меры, чтобы посетители соблюдали дистанцию, сообщает LETA.
В торговых местах, площадь которых более 100 кв. метров, должны быть специальные указатели с призывом соблюдать дистанцию, и каждые 15 минут по громкоговорителю людям нужно об этом напоминать.
На сайте Минэкономики есть аудиофайл, который можно скачать и использовать как предупреждение для клиентов.
Кроме того, Минземледелия выпустило распоряжение, которое вступит в силу после публикации в Latvijas Vēstnesis - продукты, которые перед употреблением не надо мыть или термически обрабатывать, например, салаты, печенье, должны быть расфасованы.