Пт, 20.03.2020
Каждому из нас сейчас нужно вести себя так, словно мы все инфицированы - избегать лишних контактов, сидеть дома. Без бравады! Рижанка с Covid-19
2

Обязательно: дистанция - два метра, еда - только в упаковках

Разметка на входе в супермаркет

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Начиная с 20 марта во всех торговых местах люди обязаны соблюдать дистанцию в два метра, сообщил заместитель госсекретаря Минэкономики Эдмунд Валантис. 

Торговцы должны ввести дополнительные меры, чтобы посетители соблюдали дистанцию, сообщает LETA. 

В торговых местах, площадь которых более 100 кв. метров, должны быть специальные указатели с призывом соблюдать дистанцию, и каждые 15 минут по громкоговорителю людям нужно об этом напоминать.

На сайте Минэкономики есть аудиофайл, который можно скачать и использовать как предупреждение для клиентов. 

Кроме того, Минземледелия выпустило распоряжение, которое вступит в силу после публикации в Latvijas Vēstnesis: продукты, которые перед употреблением не надо мыть или термически обрабатывать - например, салаты, печенье, - должны быть расфасованы. 

Последние новости

НАВЕРХ