Рига и Огре закрыли детские площадки

Он подчеркнул, что Рижская дума призывает жителей не приводить своих детей на игровые площадки, а также не собираться на них.

По словам Видаускиса, крупнейшие игровые площадки, а также те площадки, которые находятся у образовательных учреждений, уже закрыты и огорожены лентами, на них размещены предупреждающие знаки. Он заявил, что Рижская дума призывает родителей не приводить своих детей и на остальные рижские игровые площадки.

Похожий призыв на своем сайте опубликовало и Огрское самоуправление.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением "Covid-19" в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.

14 марта правительство приняло решение на время объявленного в стране чрезвычайного положения запретить все публичные, праздничные, мемориальные, развлекательные, культурные и спортивные мероприятия (в том числе в ночных клубах и на дискотеках), независимо от числа участников. Запрещены также собрания, шествия, пикеты и религиозные церемонии.