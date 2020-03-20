Боб Хартли готов к снижению зарплаты в случае отмены ЧМ по хоккею

"Он не претендует на полную сумму. Об этом не может быть и речи. Сумма будет зависеть от ситуации, в которой мы окажемся", - заявил Козиолс, отметив свою уверенность в том, что сторонам удастатся договориться.

В четверг стало известно об отмене турнира Euro Ice Hockey Challenge, в рамках которого сборная Латвии должна была провести восемь матчей, два из которых в Риге - 30 апреля и 1 мая против Швейцарии.

В данный момент всё идёт к тому, что чемпионат мира по хоккею будет отменён. Несмотря на то, что Международная хоккейная федерация (IIHF) пока не сделала официального заявления, Козиолс отмечает, что это лишь вопрос времени. Решение об отмене мирового первенства может быть уже на следующей неделе.