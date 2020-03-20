Арктический привет: прогноз погоды на субботу

В субботу в Латвию придет холодный воздух из Арктики, а Курземе пересекут снежные тучи, прогнозируют синоптики.
В ближайшие часы во многих районах Латвии пройдут кратковременные осадки, вечером местами образуется обледенение на дорогах. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, температура воздуха составит от 0..-6 градусов.
В субботу днем ожидается переменная облачность, главным образом в Курземе временами будет идти снег, местами снегопад будет сильным. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, на западе побережья Курземе скорость его порывов составит до 17 метров в секунду.
Температура воздуха в субботу не поднимется выше 0..+4 градусов.
В Риге в субботу существенных осадков не ожидается, погода будет солнечной, умеренный ветер будет дуть с севера. Минимальная температура воздуха на восходе составит от 0..-1 градуса в Юрмале до -4 градусов местами в окрестностях столицы. Днем температура воздуха составит +2..+3 градуса.