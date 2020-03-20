Арктический привет: прогноз погоды на субботу

В ближайшие часы во многих районах Латвии пройдут кратковременные осадки, вечером местами образуется обледенение на дорогах. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, температура воздуха составит от 0..-6 градусов.

В субботу днем ожидается переменная облачность, главным образом в Курземе временами будет идти снег, местами снегопад будет сильным. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, на западе побережья Курземе скорость его порывов составит до 17 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу не поднимется выше 0..+4 градусов.