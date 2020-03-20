Латвийцев призывают не покупать экспресс-тесты на Covid-19

Инспекция здравоохранения и Министерство здравоохранения призывают не использовать экспресс-тесты на наличие Covid-19.
Как сообщили агентству LETA в Инспекции здравоохранения, сейчас распространяются предложения приобрести экспресс-тесты на наличие Covid-19, которые якобы позволяют узнать результат в течение 15 минут.
Однако инспекция подчеркивает, что результаты этих тестов не являются точными. Дело в том, что экспресс-тесты определяют антитела классов IgM и IgG к возбудителю Covid-19 в отличие от лабораторных методов, определяющих вирусную РНК.
В случае Covid-19 специфические антитела к вирусу, например, антитела класса IgM лабораторными методами можно определить только начиная с третьего-пятого дня болезни. Особенно велик риск ошибки в период, когда человек уже заразился, но антитела в его организме еще не определяются, подчеркивает инспекция.
Как сообщалось, министр здравоохранения Илзе Винькеле после заседания правительства в четверг сообщила о случае в Огрской больнице, где анализы на Covid-19 проводились с помощью экспресс-тестов, чего эпидемиологи категорически не рекомендуют. Один из этих тестов показал положительный результат, и пациентка была доставлена в Латвийской центр инфектологии, где при проведении повторного лабораторного теста выяснилось, что пациентка не заражена Covid-19.