Латвийцев призывают не покупать экспресс-тесты на Covid-19

Как сообщили агентству LETA в Инспекции здравоохранения, сейчас распространяются предложения приобрести экспресс-тесты на наличие Covid-19, которые якобы позволяют узнать результат в течение 15 минут.

Однако инспекция подчеркивает, что результаты этих тестов не являются точными. Дело в том, что экспресс-тесты определяют антитела классов IgM и IgG к возбудителю Covid-19 в отличие от лабораторных методов, определяющих вирусную РНК.

В случае Covid-19 специфические антитела к вирусу, например, антитела класса IgM лабораторными методами можно определить только начиная с третьего-пятого дня болезни. Особенно велик риск ошибки в период, когда человек уже заразился, но антитела в его организме еще не определяются, подчеркивает инспекция.