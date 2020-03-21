Несмотря на соблюдение мер безопасности, общество относится плохо к тем, кто вернулся из-за рубежа в последние дни. О звонках родственникам, косых взглядах соседей и необоснованных жалобах в полицию, рассказала Ивия, которая в Латвию вернулась 18 марта.

"Уже чувствую себя хорошо, но то, что происходит тут вокруг - ненормально", - начала рассказывать в Facebook Ивия, которая вернулась с Англии.

"Это утро началось со звонка из полиции. Лично мне никто не звонил. Звонили моей сестре и спрашивали, почему я гуляю по Салдусу: "Была в пиццерии, ещё не знаю где". Сестра в шоке - "она дома спит". На что ей снова отвечают, что люди звонят и спрашивают, что я на улицах, не соблюдая карантин. "У меня появился вопрос, вы перепутали меня с моей сестрой?" - рассказывает Ивия.

"Полицейские зафиксировали всю информацию, а также мой номер, чтобы связаться со мной. Жду звонок, вроде даже придут ко мне домой".

Ивия рассказала, что её сестра действительно отправлялась на прогулку, однако непонятно, почему это должно беспокоить.

"Да, вчера моя сестра уехала в магазин "Akvārijs" в Салдусе, но по какой причине она там не может находиться?

Она не вернулась из-за рубежа. У меня с ней контактов не было, я сижу одна в комнате.

Сегодня мне пишет девочка из Броцены, что люди ей сказали, что меня видели там. Теперь все жители Салдуса, смотрите, где я нахожусь. Где-то в Броцены? Я дома! - рассказывает Ивия.

Однако и от соседей женщине пришлось столкнуться с недружелюбным отношением.

"Ещё какое дело, когда выхожу в подъезд. В комнате уже не курю, потому выхожу в подъезд. Соседки сами выходят и с большими глазами смотрят на меня.

Это ненормально. Думаю, что спокойно посижу дома, но люди сами начинают фантазировать!

Преступница? Я не преступница! Да, я вернулась из-за границы, но я сижу дома! Я бью кого-то? Людям самим делать нечего и мне кажется, сами нисколько не сидят дома и не берегут себя, только гуляют вокруг и ищут кого-то другого, кто гуляет вокруг", - говорит Ивия.

Похожую ситуацию пережил другой житель, который в комментариях поддержал Ивию.

"Но почему так? Скажи, я не могу в свой подъезд выйти?" - спросила женщина.

"Мне коллега объяснила, что карантин, а что самоизоляция. Я сейчас нахожусь на самоизоляции. Добровольно не иду никуда, я даже еду заказываю домой, не могу выйти закупиться и приготовить поесть, мне нужно есть то, что готовят поставщики услуг [доставка]. И об этом мне люди писали, где гарантия того, что люди которые готовят - не больны. Вам всем нужно сидеть дома", - продолжила Ивия.

Женщина также призвала тех, кто её действительно видит не соблюдающей самоизоляцию, сфотографировать её и передать снимок в ответственные службы.

Ивия отметила, что у неё нет никаких признаков и симптомов, врач никаких диагнозов не устанавливал, но её "считают больной".

Нахождение в самоизоляции также доставляет неудобства Ивии в её профессиональной жизни.

Женщину поддержало несколько комментаторов.

"В Салдусе, наверно, своё государство, свои правила, не те, которые издаёт Кабмин", - заявила Ивия. Она также выразила опасения, что могут возникнуть проблемы, несмотря на то, что она ничего не нарушила.

"Работа с полицией - нешуточные вещи. В конце могут быть аресты или большой штраф. И за что? За то, что я где-то была замечена? Не знаю, когда получу следующую зарплату. Не хочу, чтобы меня сейчас штрафовали на 350 евро. Что мне тогда - палец нужно будет сосать?

У меня есть семья, дети, собака, кот, всем нужно есть и если всё так продолжится, тогда действительно стану бездомной в Салдусе".

Ивия также сказала, что решила уехать из Салдуса, чтобы не попадаться на глаза горожанам.

"Я глубоко разочарована в жителях Салдуса и Броценского края", - заявила Ивия.

"Моя последняя рекомендация им - больше смотреть за собой. Если вам так страшно за себя, свою семью, тогда сами сидите дома и не ходите по магазинам. Прекращайте звонить в полицию и придумывать, что я где-то была замечена. Хватит трогать мою семью. Хватит звонить моей сестре и маме. Есть также некоторые права человека, и многие из вас уже начинают их нарушать".

Ивия была одной из многих, кто вернулась домой на машине, когда уже в Латвии и других странах сообщили об ограничениях путешествий и закрытии границ.