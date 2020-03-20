"Нет смысла работать". Владелец алкомаркета о последствиях закрытия границ

С восстановлением пограничного контроля резко сократилось число клиентов из Эстонии в приграничных алкогольных магазинах Латвии. Об этом сообщает агентство LETA.
Некоторые магазины уже сократили время работы, остальным пришлось закрыться до лучших времен.
По словам главы правления компании CO Alco SIA Вельо Мадиберга, со среды магазин Gioalco в Айнажи прекратил работу.
"По нам это ударило очень тяжело. Мы закрываем магазин, нет смысла работать", - сказал Мадиберг эстонской вещательной компании ERR.
В магазине работает около 15 человек. По словам Мадиберга, решений о дальнейших действиях компания пока не приняла. Он не теряет надежды на то, что критический момент будет пройден и границы вскоре будут снова открыты.
Тем временем магазины группы Aldar Latvia - Superalko в Валке и Айнажи сократили время работы, магазин в Вецлайцене закрыт. Как пояснил член правления группы Лаури Уибо, часть работников взяли отпуск, часть - больничные, но уволенных нет.
В свою очередь, совладелец сети Alko 1000 Эйнар Виснапу рассказал, что восстановленный погранконтроль очень негативно повлиял на торговлю, однако жители Эстонии в магазины по-прежнему заходят. Закрывать магазины Alko 1000 руководство не планирует, подчеркнул Виснапу.