"Нет смысла работать". Владелец алкомаркета о последствиях закрытия границ

Некоторые магазины уже сократили время работы, остальным пришлось закрыться до лучших времен.

По словам главы правления компании CO Alco SIA Вельо Мадиберга, со среды магазин Gioalco в Айнажи прекратил работу.

"По нам это ударило очень тяжело. Мы закрываем магазин, нет смысла работать", - сказал Мадиберг эстонской вещательной компании ERR.

В магазине работает около 15 человек. По словам Мадиберга, решений о дальнейших действиях компания пока не приняла. Он не теряет надежды на то, что критический момент будет пройден и границы вскоре будут снова открыты.

Тем временем магазины группы Aldar Latvia - Superalko в Валке и Айнажи сократили время работы, магазин в Вецлайцене закрыт. Как пояснил член правления группы Лаури Уибо, часть работников взяли отпуск, часть - больничные, но уволенных нет.