Число жертв коронавируса в Италии установило новый антирекорд

За минувшие сутки в Италии скончались 627 человек, заболевшие новым коронавирусом Covid-19. Это самый большой показатель с момента начала эпидемии, отмечают зарубежные СМИ.
Всего в Италии от коронавируса умерли 4 тысячи 32 человека. По этому показателю страна уже обогнала Китай, где была зафиксирована первоначальная вспышка вируса в декабре 2019 года.
Число подтвержденных случаев заражения вирусом в Италии выросло почти на 6000 человек и превысило отметку 47 тысяч.
Вместе с тем власти Италии отмечают резкий рост числа выздоровевших — 689 человек за сутки. Их число достигло 5129 человек.
По данным всемирной организации Здравоохранения, количество заболевших в мире превысило 210 тысяч, свыше 9 тысяч – скончались.