Число жертв коронавируса в Италии установило новый антирекорд

Всего в Италии от коронавируса умерли 4 тысячи 32 человека. По этому показателю страна уже обогнала Китай, где была зафиксирована первоначальная вспышка вируса в декабре 2019 года.

Число подтвержденных случаев заражения вирусом в Италии выросло почти на 6000 человек и превысило отметку 47 тысяч.

​Вместе с тем власти Италии отмечают резкий рост числа выздоровевших — 689 человек за сутки. Их число достигло 5129 человек.