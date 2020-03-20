Пт, 20.03.2020
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ЕС позволил странам делать неограниченные инвестиции в экономику

Урсула фон дер Ляйен

ФОТО: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Европейский союз (ЕС) смягчает строгие фискальные правила, чтобы государства-члены ЕС могли инвестировать неограниченные средства в свои экономики, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу.

Национальные правительства теперь могут вкладывать в экономику столько, сколько им нужно, сообщила она в Twitter.

Согласно Пакту стабильности и роста ЕС, бюджетный дефицит государств-членов союза не должен превышать 3% от размера валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг не должен превышать 60% от ВВП.

Теперь действие этих правил приостановлено, чтобы устранить разрушающее влияние вызванного пандемией Covid-19 кризиса на экономики стран ЕС.

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