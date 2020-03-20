ЕС позволил странам делать неограниченные инвестиции в экономику

Национальные правительства теперь могут вкладывать в экономику столько, сколько им нужно, сообщила она в Twitter.

Согласно Пакту стабильности и роста ЕС, бюджетный дефицит государств-членов союза не должен превышать 3% от размера валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг не должен превышать 60% от ВВП.