Пт, 20.03.2020
Самозащита медиков критически важна, чтобы потом было кому оказывать помощь врач Алексей Вишняков

Конец еще одной рабочей недели с Covid-19. Что случилось за день?

ФОТО: Rus.TVNET

Пятница, 20 марта. Какие новости принес этот день по теме, которая, несомненно, волнует уже всех?

  • В Латвии число больных достигло 111. Взято 3205 проб.
  • Среди заразившихся латвийцев - сотрудник театра Дайлес и еще один школьник в Саласпилсе, который заразился от одноклассника.
  • В Литве Covid-19 заразилась медик. Общее число заболевших - 63 человека. Взято более 600 проб.
  • В Эстонии - 285 больных. Взято 2504 пробы.
  • В России - 54 новых случая. Общее число зараженных коронавирусом в РФ достигло 253.
  • От коронавируса в Италии скончались 627 человек за сутки. Такого не было еще нигде.
  • Всего в Европе коронавирус к настоящему моменту унес уже более 5 тысяч жизней
  • Коронавирус впервые выявлен у евродепутата - польского политика Адама Ярубаса. 
  • Начиная с 20 марта во всех торговых местах жители Латвии обязаны соблюдать дистанцию в два метра.

Последние новости

НАВЕРХ