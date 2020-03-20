Конец еще одной рабочей недели с Covid-19. Что случилось за день?

Пятница, 20 марта. Какие новости принес этот день по теме, которая, несомненно, волнует уже всех?
- В Латвии число больных достигло 111. Взято 3205 проб.
- Среди заразившихся латвийцев - сотрудник театра Дайлес и еще один школьник в Саласпилсе, который заразился от одноклассника.
- В Литве Covid-19 заразилась медик. Общее число заболевших - 63 человека. Взято более 600 проб.
- В Эстонии - 285 больных. Взято 2504 пробы.
- В России - 54 новых случая. Общее число зараженных коронавирусом в РФ достигло 253.
- От коронавируса в Италии скончались 627 человек за сутки. Такого не было еще нигде.
- Всего в Европе коронавирус к настоящему моменту унес уже более 5 тысяч жизней
- Коронавирус впервые выявлен у евродепутата - польского политика Адама Ярубаса.
- Начиная с 20 марта во всех торговых местах жители Латвии обязаны соблюдать дистанцию в два метра.