TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Италия на первом месте в мире по числу умерших от коронавируса
- В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом
- Украинцы возвращаются домой из Польши
- Рекордный отток капитала из России на этой неделе
- Европа в карантине: какие меры предпринимают правительства
Видео: ГЛАВНОЕ | 20.03.20
Россия столкнулась с рекордным оттоком капитала
За неделю с 12 по 18 марта инвесторы вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов. Как отмечается в обзоре компании BCS Global Markets, это рекордное значение за всю историю наблюдений.
Неделей ранее отток капитала составил 590 миллионов долларов.
В течение недели с 12 по 18 марта рубль потерял примерно 8% стоимости по отношению к доллару и евро. Это произошло на фоне резкого падения стоимости нефти, вызванного неопределенностью из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.