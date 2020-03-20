Сб, 21.03.2020
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Россия столкнулась с рекордным оттоком капитала

Иллюстративное фото

ФОТО: MLADEN ANTONOV / AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Италия на первом месте в мире по числу умерших от коронавируса
  • В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом
  • Украинцы возвращаются домой из Польши
  • Рекордный отток капитала из России на этой неделе
  • Европа в карантине: какие меры предпринимают правительства

Видео: ГЛАВНОЕ | 20.03.20

Россия столкнулась с рекордным оттоком капитала

За неделю с 12 по 18 марта инвесторы вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов. Как отмечается в обзоре компании BCS Global Markets, это рекордное значение за всю историю наблюдений. 

Неделей ранее отток капитала составил 590 миллионов долларов. 

В течение недели с 12 по 18 марта рубль потерял примерно 8% стоимости по отношению к доллару и евро. Это произошло на фоне резкого падения стоимости нефти, вызванного неопределенностью из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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