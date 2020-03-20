Бригады "скорой" перестанут ездить к пациентам с легкими симптомами Covid-19

Министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что впредь у жителей Рижского региона, которые в течение последних 14 дней вернулись из-за границы и теперь отмечают у себя легкие характерные для Covid-19 симптомы, не будет возможности вызвать бригаду NMPD по месту жительства, чтобы сдать тест на Covid-19.

Этим пациентам нужно будет самостоятельно на личном авто отправиться в один из пунктов сдачи анализов в Рижском регионе.

На сегодняшний день анализы можно сдать в четырех пунктах, два из которых расположены в Латвийском центре инфектологии, один - у Бикерниекской трассы, а еще один - в клинической университетской больнице им. Паула Страдиньша. По словам министра, при необходимости будут открыты дополнительные палатки для сдачи анализов.

На вопрос о том, что делать пациентам, у которых нет личного авто, директор СНМП Лиене Ципуле ответила, что этой группе пациентов в любом случае стоит продолжать лечение дома, а после исчезновения симптомов, им необходимо будет провести тесты, чтобы удостовериться в том, что у них нет Covid-19.

Это означает, что пациентам с легкими симптомами не обязательно проводить тест на Covid-19, потому что это не изменит того, как организм пациента справится с симптомами, пояснила Ципуле. Если у людей с легкими симптомами нет личного авто, им лучше всего остаться дома, чтобы не подвергать опасности людей в общественном транспорте. Если же состояние этих пациентов ухудшится, их семейный врач вызовет СНМП, и они будут госпитализированы.

Винькеле также сообщила, что начиная с понедельника начнется проведение запланированных тестов в центрах социальной помощи. В больницах уже сейчас проходит тестирование людей с тяжелыми респираторными заболеваниями и вскоре начнется тестирование медиков на наличие вируса.