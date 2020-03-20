ДТП на пустом таллинском шоссе: авто съехало в кювет и перевернулось

Изначально причины ДТП были неясны, однако позже возникли подозрения, что водитель сел за руль нетрезвым.

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Прибывшая на место происшествия была вынуждена вызвать подмогу — спасателей и медиков. Экипаж муниципальной полиции задержал возможного водителя авто и двух пассажиров — в аварии они не пострадали.

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По неофициальной информации, все находившиеся в машине были в изрядном подпитии, сообщает программа Degpaunktā.

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Обстоятельства ЧП расследует полиция.