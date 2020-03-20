Сб, 21.03.2020
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ДТП на пустом таллинском шоссе: авто съехало в кювет и перевернулось

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ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Днем в среду, 18 марта, водитель Audi на пустом таллинском шоссе потерял контроль над автомобилем, вылетел в кювет и перевернулся. О происшествии сообщает телеканал TV3.

Изначально причины ДТП были неясны, однако позже возникли подозрения, что водитель сел за руль нетрезвым. 

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Прибывшая на место происшествия была вынуждена вызвать подмогу — спасателей и медиков. Экипаж муниципальной полиции задержал возможного водителя авто и двух пассажиров — в аварии они не пострадали.

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По неофициальной информации, все находившиеся в машине были в изрядном подпитии, сообщает программа Degpaunktā.

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Обстоятельства ЧП расследует полиция.

ФОТО: скриншот

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