"Карантин - для всех один". Вера Брежнева опубликовала видео с мужем во время самоизоляции

Популярная исполнительница Вера Брежнева впадает в уныние. Во время самоизоляции она старается уделить время себе и мужу. Звезда охотно делится этими мгновениями в Instagram.
Вера Брежнева призывает своих подписчиков продолжать радоваться жизни и искать плюсы во всем.
"Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелётов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками", - написала певица.
Вопреки слухам о разводе, Брежнева и композитор Константин Меладзе продолжают жить вместе и шутить друг над другом.
Вера разместила ролик с мужем, играющим на синтезаторе. На видео певица уточнила у супруга, чем он занимается, на что получила неожиданный ответ, который ее рассмешил.