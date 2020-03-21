Сб, 21.03.2020
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  • "Карантин - для всех один". Вера Брежнева опубликовала видео с мужем во время самоизоляции

"Карантин - для всех один". Вера Брежнева опубликовала видео с мужем во время самоизоляции

Вера Брежнева и Константин Меладзе

ФОТО: https://www.instagram.com/ververa

Популярная исполнительница Вера Брежнева впадает в уныние. Во время самоизоляции она старается уделить время себе и мужу. Звезда охотно делится этими мгновениями в Instagram. 

Вера Брежнева призывает своих подписчиков продолжать радоваться жизни и искать плюсы во всем.

"Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелётов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками", - написала певица. 

Вопреки слухам о разводе, Брежнева и композитор Константин Меладзе продолжают жить вместе и шутить друг над другом.

Вера разместила ролик с мужем, играющим на синтезаторе. На видео певица уточнила у супруга, чем он занимается, на что получила неожиданный ответ, который ее рассмешил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вы чем занимаетесь ?) @meladzemusic 🖤 #самоизоляция

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on

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