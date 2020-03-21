Сб, 21.03.2020
Стараюсь не вести себя как тюлень. Делаю зарядку, двигаюсь, насколько это возможно в квартире. Рижанка с Covid-19
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Сейм отклонил предложение о повышении зарплат медиков минимум на 20%

Палатка для сдачи анализов на Covid-19

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вечером в пятницу Сейм условно небольшим перевесом голосов отклонил предложение депутата Ивара Зариньша о повышении зарплат медиков минимум на 20%.

Предложение депутата предусматривало со дня объявления чрезвычайной ситуации обеспечить финансирования для повышения оплаты труда работникам сферы здравоохранения на минимум 20%.

За это предложение голосовали 36 депутатов, против были 27, а воздержались 11 парламентариев.

Напомним, Сейм в пятницу в окончательном чтении принял разработанный Министерством финансов законопроект о мерах по предотвращению и борьбе с общественными угрозами и их последствиями, связанными с распространением нового коронавируса Covid-19.

Закон объединяет широкий спектр мер государственной поддержки для устранения последствий заболевания, включая выплату работникам пособий по случаю простоя.

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