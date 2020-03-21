Сейм отклонил предложение о повышении зарплат медиков минимум на 20%

Вечером в пятницу Сейм условно небольшим перевесом голосов отклонил предложение депутата Ивара Зариньша о повышении зарплат медиков минимум на 20%.
Предложение депутата предусматривало со дня объявления чрезвычайной ситуации обеспечить финансирования для повышения оплаты труда работникам сферы здравоохранения на минимум 20%.
За это предложение голосовали 36 депутатов, против были 27, а воздержались 11 парламентариев.
Напомним, Сейм в пятницу в окончательном чтении принял разработанный Министерством финансов законопроект о мерах по предотвращению и борьбе с общественными угрозами и их последствиями, связанными с распространением нового коронавируса Covid-19.
Закон объединяет широкий спектр мер государственной поддержки для устранения последствий заболевания, включая выплату работникам пособий по случаю простоя.