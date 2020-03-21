Кризис Covid-19: Сейм временно разрешил торговать алкоголем в интернете

Закон позволяет реализовывать акцизные товары, использую дистанционный договор, за исключением табачных изделий и используемых в электронных сигаретах жидкостей. Кроме того, запрещено продавать алкогольные напитки лицам младше 18 лет, а также запрещено продавать его с 22 до 9 часов.

Министерство финансов подтвердило, что на время режима чрезвычайной ситуации алкогольные напитки можно будет продавать и в интернете. Изменения были направлены, чтобы способствовать самоизоляции людей.

Кроме того, такое решение принято для поддержке малых виноделен в чрезвычайной ситуации.

Минфин акцентировал, что поставщикам нужно будет убеждаться, что покупателю минимум 18 лет, и что заказ и доставку алкогольных напитков можно производить только в установленное время с 8 до 22 часов. За нарушение этих правил предусмотрен административный штраф.