В пятницу, 20 марта, портал TVNET расспросил премьер-министра Латвийской Республики Кришьяниса Кариньша об актуальных вопросах кризиса Covid-19. Премьер-министр дополнительно к другим вопросам предоставил информацию о планах правительства поддержать попавшие в трудности предприятия, а также обозначил примерные прогнозы о длительности кризиса.

Еще в четверг прошло внеочередное заседание Кабинета министров, на котором было упомянуто, что оказанная государством поддержка ликвидации последствий кризиса Covid-19 уже достигла двух миллиардов евро. Думаю, что у многих наших читателей, зрителей, слушателей возник вопрос - откуда на самом деле берутся эти деньги?

Фактически есть три источника. Первый источник - государственная касса. В государственной кассе есть примерно миллиард евро, который является частью нашего внешнего долга, но не частью дефицита нашего бюджета. Таким образом, эти деньги доступны сразу же и нам не нужно идти дальше на финансовые рынки. Конечно, если используем эти деньги, то увеличится дефицит бюджета, но мы абсолютно полностью готовы делать это в кризисной ситуации. Второй миллиард скомбинирован частично из денег, которые сумел привлечь ALTUM, так и из фондов ЕС. Таким образом, если сложим все доступные на сегодня активы, получается примерно два миллиарда.

Наш читатель прислал вопрос о работающих в теневой экономике. Он обращает внимание на то, что пока что мы говорим о примерно 130-270 тысячах человек, на которых из-за неуплаты налогов не будут относиться мероприятия правительства по поддержке. Им в этой ситуации сложно куда-то уехать, так как границы многих стран закрыты. Есть ли план, как решить такую проблемную ситуацию?

Это один из крупнейших вызовов. Это первое, что вчера мы приняли с помощью закона о простое, есть программа, которая будет относиться на всех легально трудоустроенных, которые платят все налоги. Эта программа будет администрироваться через Службу госдоходов (СГД) - там будет точно понятно, что и как. Не будет больше такого, что кто-то говорит, что эти данные должны соответствовать тем, что СГД видит уже длительное время. Об этой второй группе очень сложно рассуждать, сколько там людей, так как в нее входят и люди, которые в теневой экономике живут полностью. Возможно, официально они работают за минимальную зарплату, но неофициально получают дополнительные доходы. Будем еще смотреть, как помочь этим людям.

Однако здесь мы видим эту огромную нечестность - люди, работавшие в теневой экономике, сейчас начнут, возможно, понимать, что означают предоставляемые государством социальные гарантии.

Когда мы можем реагировать, мы можем помочь конкретно тем, кто платил налоги. Таким образом, деньги налогоплательщиков идут во благо тем, кто налоги платил.

Значит, кризис в этом контексте может быть этаким воспитательным элементом?

Я не хотел бы использовать кризис в качестве воспитательного элемента. Я хотел бы у этого кризиса учиться - что нам еще нужно делать, чтобы улучшить нашу налоговую систему. Крупнейшая трудность в том, что большая часть даже легально работает без полных социальных гарантий. Это просто не правильно, и нам придется вносить коррекции, но мы, конечно, работаем над решением, как помочь каждому гражданину Латвии. Это одна чрезвычайная ситуация. Кому-то точно покажется неправильным, но нам в конце концов как-то нужно помочь всем, у кого возникли трудности.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Что с коммерческими медиа? Есть ли план, как помочь таким крупным латвийским интернет-порталам как Delfi, TVNET, где, в принципе, главную часть доходов образует реклама. Есть ли план, что делать в этом контексте?

Вчера в правительстве мы приняли решение о более 250 000 евро, которые были предусмотрены для создания рекламной кампании через NEPLP в контексте выборов в Рижскую думу. Мы эти деньги взяли и направили через NEPLP в СМИ именно для информирования. Я понимаю, что там будут не только общественные (государственные СМИ), но и коммерческие.

Может быть вы можете пояснить - эта помощь во время простоя, о которой сейчас говорим, это заем, который потом нужно будет вернуть?

Нет. Это деньги, которые государство через службу госдоходов будет платить напрямую на счет людей вместо зарплаты. Это не заем - это государственный платеж.

Мы долго дискутировали, применить ли эту помощь только к предприятиям, которые соответствуют конкретным критериям, или же к конкретным сферам. Мы пошли по второму пути и начали со сфер, которые из-за мероприятий правительства столкнулись с проблемами. Например, мы закрыли все школы, конечно, у всех поставщиков еды в школы нет выхода. Мы закрыли кинотеатры - конечно, у кинотеатров нет выхода. Мы закрыли театры - конечно, у театров нет выхода и так далее. Мы сначала установили довольно длинный список пострадавший категорий, работники который скоро смогут получить помощь - 75% от зарплаты до 700 евро.

Однако нет ли риска, что кто-то может попытаться манипулировать этими критериями отбора и нажиться на кризисе?

Я не сомневаюсь, что будут индивиды, которые могут попытаться что-то такое задумать. Однако вспомним, что мы будем администрировать регламент простоя через СГД. В свою очередь обмануть СГД невозможно.

Эта структура видит, кто платил налоги, а кто нет. Именно потому мы оставили это администрирование именно через СГД и Служба госдоходов будет тем, кто выплачивает деньги. Мы регулярно (минимум дважды в неделю) будем пересматривать включенные в список простоя предприятия, а также критерии включения, и мы работаем вместе с Латвийской конфедерацией работодателей и Латвийской торгов-промышленной палатой, а также Банком Латвии. Все заинтересованные эксперты сидят вместе и дискутируют, какие сферы к вышеупомянутому списку присоединить и какие критерии обострить, чтобы мы попали в тех, кого это коснулось. Несомненно, так мы и будем делать в дальнейшем.

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Считаете ли Вы, что этот кризис может закончиться через месяц и мы вернемся к бизнесу as usual?

Думаю, нам нужно готовиться, что это не будет только один месяц. Посмотрим хоть на Китай. Там я понял, что сегодня - только второй день без новых случаев заболевания местных. Однако болезнь по-прежнему констатируется у приезжающих. Начало эпидемии Covid-19 в Китае было немного более двух месяцев назад. Таким образом, думаю, эта волна в Латвии будет примерно на протяжении двух месяцев (может быть даже немного дольше).

Однако длительность режима чрезвычайной ситуации зависит от того, каким образом эта болезнь в Латвии будет проходить. Здесь я могу только отметить - если мы как общество серьезно воспримем ограничения правительства и рекомендации медиков, у нас заболеваемость будет меньше. Наша система здравоохранения сможет справиться со всем лишь в случае, если мы как общество будем соблюдать все правила.

В любом случае, этот режим чрезвычайной ситуации - довольно большое давление на экономику государства. Если ситуация не нормализуется на протяжении нескольких месяцев, примите ли вы решение в конце концов открыть границы, чтобы избежать обрушения экономики?

Мы связаны с мировой и европейской экономикой. Между происходящим в Латвии и других местах нет слишком большой разницы. Если спустя время в Латвии пандемия Covid-19 не стихнет, то, скорее всего, этого не произойдет и в других местах. Это означает, что вне зависимости от решения открыть или не открыть границы экономическое положение не улучшится. Мы пока никто не можем прогнозировать дальнейшее будущее. Мы знаем только одну вещь - если будем соблюдать советы эпидемиологов и расстояние между людьми, если не пойдем в чужие люди, если после похода в магазин сразу идем домой, то мы это время переживем куда лучше. Если это дело будет совсем иного масштаба (в Европе или мире), то это совсем другая ситуация.

Мы в любом случае сделаем все возможное, чтобы продолжить поддерживать нашу экономику, и сейчас в нашем распоряжении есть довольно большие средства, чтобы это делать. Если будет нужно, найдем и дополнительные средства. Это сейчас не будет препятствием - главное, защитить здоровье общества (особенно старых людей и людей, которые не настолько здоровы и чувствительны к таким вызовам).

Вы упомянули международном аспекте. Означает ли это, что в случае необходимости готовы и просить помощь из-за рубежа?

Конечно. Если это будет необходимо, я сделаю это незамедлительно. Сейчас нм это не нужно, и сейчас мы видим, что подушка у нас есть.

О закрытии экономики нужно помнить, что в каждой ситуации появляются новые возможности для роста экономики.

Например, я читал о предприятиях, которые могут предлагать 3D маски для лица. Латвия может стать одной из стран, способной производить имеющие в мире спрос предметы и товары, которые можно экспортировать дальше. Кроме того, вчера посмотрел сюжет об одном нашем производителе шпрот, судьба которого была совсем тяжела. Однако внезапно спрос на шпроты стал очень большим. Допускаю, это потому, что оставшиеся дома и другие люди с удовольствием покупают консервы.

Таким образом, очень трудно предусмотреть то, как в новых условиях отреагируют предприниматели и экономисты. Однако совершенно ясно, что человек и человечество по-сути никогда не будут стоять на месте. Меняются условия, и мы приспосабливаемся - я уверен, что наши предприниматели, будучи очень умными людьми, сделают это быстро.

Наш читатель прислал вопрос: может быть необходимо установить полный карантин? По его мнению, нынешние мероприятия по ограничению недостаточны, и у людей так и так высокий риск заболеть (например, в общественном транспорте).

Нам нужно следовать советам эпидемиологов. Если будут рекомендации, что нужно применить еще более строгие ограничительные мероприятия, мы это сделаем. Сейчас таких рекомендаций нет, так как наше общество очень дисциплинированное и люди уже ограничивают себя куда больше, чем установлено требованиями правительства. И это главное.

Еще один вопрос о международном аспекте. Мы недавно видели, как Польша не пропустила через ее границы репатриируемых граждан Латвии, несмотря на достижение соответственного договора. Не показывает ли этот пример, что в странах Евросоюза не хватает единства между собой, чтобы бороться с кризисом Covid-19? Не является ли это еще одним доказательством, что проект интеграции ЕС не разработан до конца?

Проект интеграции Европы на самом деле не до конца разработан. С этим могу согласиться. Евросоюз не создан так, чтобы быстро реагировать в любой кризисной ситуации. Однако Евросоюз очень способен скоординировать реакцию и решения тогда, когда мы сталкиваемся с конкретной проблемой. Например, мобилизовать деньги и так далее. В Европе мы договорились закрыть внешние границы и сейчас ищем способ, как закрытые внутренние границы снова открыть для потока товара. Например, Польша вообще минимум на словах не закрыла поток товаров, но фактически на ее границе с Германией десятикилометровые очереди, состоящие из фур. Они по умолчанию перевозят товары. В решении этого вопроса принимает участие служба иностранных дел, Министерство сообщения, я лично, президент и остальные страны Балтии. Работаем и с немцами и в конце концов добьемся результата.

Нужно помнить, что эта болезнь в каждой стране проходит по-разному и при разной реакции общества. Одно общество может быть требует более авторитарного подхода, но латвийцы чрезвычайно дисциплинированы и интеллигентны (хоть и возможно, что кто-то такого подхода хотел бы). Мы сами очень хорошо понимаем, что медики говорят нам. Нам не нужно шесть раз говорить, и мы может быть соблюдаем то, к чему в других странах не могут принудить соблюдать даже кнутом. Соответственно, нельзя законом добиться того, чтобы люди начали вести себя столь понимающе.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Говоря о единстве Европы, нет ли случайно такого, что кризис Covid-19 дает дополнительное оружие наиболее националистически настроенным силам в Европе? Может ли быть так, что после завершения кризиса Европа сама по себе станет более националистичной и будет больше ограничивать людей?

Я думаю, это сценарий, который не будет реализован. Однако наша главная забота - держать открытым единый рынок. Если этот единый рынок закроется, то все экономики рухнут. Это то, что понимают в любой стране ЕС. Все их экономики так тесно связаны, что даже не реально - например, подготовка и поставка исходных материалов, оборот продуктов питания, медикаментов.

У всего этого - международный аспект, и мы в Латвии это очень хорошо ощущаем.

Однако я снова хотел бы отметить, что в контексте сложностей границ наши местные производители смогут приспособиться. Яркий пример - дезинфекционные средства, на производство которых сейчас переходят производители алкоголя и продуктов питания. Так же самая ситуация с защитными средствами медиков. Я думаю, с ростом спроса в Европе мы сможем наблюдать, что наши производители начали производить больше и их.