В Резекненском крае просят отозваться людей, которые были в контакте с зараженным Covid-19

Резекненское латгальское отделение Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) просит отозваться пассажиров, которые 17 марта ехали на автобусных рейсах по маршруту Резекненский автовокзал-Роговка-Вестуржаны и Резекне-Роговка-Сружаны-Резекне, сообщает агентство LETA.
Призыв был сделан в связи с тем, что у пассажиров этих рейсов, возможно, был контакт с лицом, зараженным Covid-19.
Рейс по маршруту Резекненский автовокзал-Роговка-Вестуржаны был начат 17 марта в 14:30, а по маршруту Резекне-Роговка-Стружаны-Резекне - в 15 часов.
Пассажиров призывают звонить в отделение SPKC в рабочие дни с 8:30 до 17 часов по номеру 64624237 или предоставить информацию по электронной почте olga.pirtina@spkc.gov.lv.