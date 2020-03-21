Сб, 21.03.2020
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В Резекненском крае просят отозваться людей, которые были в контакте с зараженным Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: ANGELO CARCONI / EPA

Резекненское латгальское отделение Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) просит отозваться пассажиров, которые 17 марта ехали на автобусных рейсах по маршруту Резекненский автовокзал-Роговка-Вестуржаны и Резекне-Роговка-Сружаны-Резекне, сообщает агентство LETA.

Призыв был сделан в связи с тем, что у пассажиров этих рейсов, возможно, был контакт с лицом, зараженным Covid-19.

Рейс по маршруту Резекненский автовокзал-Роговка-Вестуржаны был начат 17 марта в 14:30, а по маршруту Резекне-Роговка-Стружаны-Резекне - в 15 часов.

Пассажиров призывают звонить в отделение SPKC в рабочие дни с 8:30 до 17 часов по номеру 64624237 или предоставить информацию по электронной почте olga.pirtina@spkc.gov.lv.

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