В Резекненском крае просят отозваться людей, которые были в контакте с зараженным Covid-19

Призыв был сделан в связи с тем, что у пассажиров этих рейсов, возможно, был контакт с лицом, зараженным Covid-19.

Рейс по маршруту Резекненский автовокзал-Роговка-Вестуржаны был начат 17 марта в 14:30, а по маршруту Резекне-Роговка-Стружаны-Резекне - в 15 часов.