Торговец Memory water вводит в заблуждение о коронавирусе

Нужно добавить, что исследование проводила многочисленная команда ученых из университетов и лабораторий США, Китая, Швейцарии. Связь с Национальным институтом здравоохранения США лишь в том, что институт дал разрешение исследование продолжить, так как констатировал, что оно не так опасно, чтобы его запретить, говорится в статье Nature.

"Вопрос в том, рассказывал ли Билл Гейтс в 2015 году о своих планах или только о своих опасениях".

Так в видео риторически спрашивает Плявиньш, комментируя лекцию Билла Гейтса от 2015 года о будущих рисках пандемии.

Гейтс явно не рассказывал о своих планах, а предупреждал сообщество. Он в ходе лекции рассказал, что люди не воспринимают эти риски серьезно и нам нужно готовиться к пандемии, чтобы предотвратить несчастье.

Он не первый и не единственный, кто об этом говорил. Вирусологи и другие эксперты уже долгое время знали, что пандемии практически неизбежны и являются серьезной угрозой обществу. О необходимости правительств готовиться к ним предупреждали многие, например, исследовательский центр RAND в 2012 году, Всемирная организация здравоохранения в сентябре и июне 2019 года, Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса в 2018 и 2019 годах. Кроме того, журналисты писали о том, что распространению заболеваний способствуют климатические изменения. Даже сервис трансляции фильмов и сериалов Netflix создал целый документальный сериал о рисках пандемии, и в нем мнения высказывают многие специалисты.

Плявиньш в ответе Re:Check высказывание обосновал тем, что Гейтс, инвестируя в бизнес вакцин, является заинтересованным лицом и у него есть мотив. Гейтс инвестирует деньги не в фармацевтические компании, а преимущественно в организации здравоохранения частного партнерства, которые заботятся о доступности вакцин. В эссе в The Wall Street Journal Гейтс написал, что эти организации - одна из лучших его инвестиции - 10 вложенных миллиардов превратились во вложение размером 200 миллиардов в экономику в целом. Это никаким образом не указывает, что он может быть виновным в распространении вируса и был бы в нем заинтересован.

"Следующий странный факт - 31 августа 2019 года. Всем известный журнал New York Times писал о мистическом заболевании дыхательных путей в США, и врачи предупреждали, что непонятная болезнь может стать эпидемией".

На самом деле упомянутая статья в New York Times - о проблемах, которые создает курение электронных сигарет. То, что медики пытались выяснить, не вызывали ли плохое самочувствие и нехватку дыхания неочищенные сигареты, какое-то вещество в содержащей никотин жидкости для электронных сигарет или же ее смесь с марихуаной. Кроме того, нужно отметить - в статье указано, что речь идет о молодых людях и в целом здоровых пациентах, а Covid-19, как известно, касается всех и тяжелее всего - пожилых людей.