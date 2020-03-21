Торговец Memory water вводит в заблуждение о коронавирусе
Тысячи человек в Facebook поделились видео, на котором торговец Memory water Янис Плявиньш распространяет теории заговора в связи с Covid-19. По его словам, вирус создан искусственно и изначально распространялся США, он каким-то образом связан с интересами заработка Билла Гейтса и был ввезен в Китай во время военных спортивных игр.
Плявиньш ссылается на различные научные исследования и статьи в изданиях с хорошей репутаций. Однако Re:Check пришел к выводу, что часто в цитируемых Плявиньшем источниках вообще не говорится о том, что он утверждает.
Re:Check проверил выказанные Плявиньшем в видео утверждение.
"Кажется ли вам заслуживающей доверия версия, что Covid-19 появился на рынке Ухани, когда каким-то непонятным образом соприкоснулись насекомые, рептилии и люди? Какие у этого доказательства? Конечно, никаких".
В том, что такой вирус может изначально распространиться среди животных и со временем преодолеть границы вида, нет ничего нового и непонятного. От обезьян, например, распространился вирус ВИЧ, когда, скорее всего, кто-то съел их мясо. И две другие болезни группы коронавирусов изначально распространялись среди животных - атипичная пневмония и чума.
То, что происхождение Covid-19 точно неизвестно, - это правда. Однако ученым, которые сейчас исследуют происхождение вируса, понятно довольно много, чтобы установить, как он появился в живой природе. Это, выступая против теорий заговоров, сделала группа из 27 ученых в письме, опубликованном в престижном медицинском журнале The Lancet.
Плявиньш отмечает, что вызывает доверие версия, что вирус был создан в находящемся неподалеку Уханьском институте вирусологии. South China Morning Post пишет, что институт слухи отрицает и отмечает, что такие высказывания серьезно мешают рабоче ученых, так как теории заговора распространяются и об отдельных ученых лично.
"Вот, статья от 12 ноября 2015 года в престижном журнале Nature. И здесь ясно сказано, что в лаборатории разработан коронавирус, подобный атипичной пневмонии и способный очень эффективно заражать клетки человека. Этот новый вирус был разработан под надзором Национального института здравоохранения США".
По-первых, в вводной части статьи помещен комментарий редакции Nature. В нем сказано, что редакция осознает - "эту статью используют как основание для теорий, что новый Covid-19 был создан искусственно. Этому нет доказательств; ученые считают, что источник - скорее всего, животные". Плявиньш это в своем видео игнорирует. В ответе Re:Check он написал, что в комментарии редакции не сказано, что исследованный вирус - не Covid-19. Re:Check он также предложил посмотреть еще одну статью, в которой говорится о создании нового вируса, однако это не другой, отдельный случай, а то же самое исследование.
Во-вторых, в статье ни коим образом не указано, что ученые в 2015 году создали вирус без цели или еще больше - чтобы навредить людям. Такие исследования помогают понять, что вызывает вируса, как они переселяются с животных на людей, каких их потенциал вызвать пандемию и исследование каких вирусов ученым нужно поставить в приоритет, чтобы предотвратить их. Однако, как видно и в упомянутой статье в Nature, на самом деле другие вирусологи критиковали ученых за то, что риск, который создают такие исследования, высок и, возможно, не отплатится.
Нужно добавить, что исследование проводила многочисленная команда ученых из университетов и лабораторий США, Китая, Швейцарии. Связь с Национальным институтом здравоохранения США лишь в том, что институт дал разрешение исследование продолжить, так как констатировал, что оно не так опасно, чтобы его запретить, говорится в статье Nature.
"Вопрос в том, рассказывал ли Билл Гейтс в 2015 году о своих планах или только о своих опасениях".
Так в видео риторически спрашивает Плявиньш, комментируя лекцию Билла Гейтса от 2015 года о будущих рисках пандемии.
Гейтс явно не рассказывал о своих планах, а предупреждал сообщество. Он в ходе лекции рассказал, что люди не воспринимают эти риски серьезно и нам нужно готовиться к пандемии, чтобы предотвратить несчастье.
Он не первый и не единственный, кто об этом говорил. Вирусологи и другие эксперты уже долгое время знали, что пандемии практически неизбежны и являются серьезной угрозой обществу. О необходимости правительств готовиться к ним предупреждали многие, например, исследовательский центр RAND в 2012 году, Всемирная организация здравоохранения в сентябре и июне 2019 года, Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса в 2018 и 2019 годах. Кроме того, журналисты писали о том, что распространению заболеваний способствуют климатические изменения. Даже сервис трансляции фильмов и сериалов Netflix создал целый документальный сериал о рисках пандемии, и в нем мнения высказывают многие специалисты.
Плявиньш в ответе Re:Check высказывание обосновал тем, что Гейтс, инвестируя в бизнес вакцин, является заинтересованным лицом и у него есть мотив. Гейтс инвестирует деньги не в фармацевтические компании, а преимущественно в организации здравоохранения частного партнерства, которые заботятся о доступности вакцин. В эссе в The Wall Street Journal Гейтс написал, что эти организации - одна из лучших его инвестиции - 10 вложенных миллиардов превратились во вложение размером 200 миллиардов в экономику в целом. Это никаким образом не указывает, что он может быть виновным в распространении вируса и был бы в нем заинтересован.
"Следующий странный факт - 31 августа 2019 года. Всем известный журнал New York Times писал о мистическом заболевании дыхательных путей в США, и врачи предупреждали, что непонятная болезнь может стать эпидемией".
На самом деле упомянутая статья в New York Times - о проблемах, которые создает курение электронных сигарет. То, что медики пытались выяснить, не вызывали ли плохое самочувствие и нехватку дыхания неочищенные сигареты, какое-то вещество в содержащей никотин жидкости для электронных сигарет или же ее смесь с марихуаной. Кроме того, нужно отметить - в статье указано, что речь идет о молодых людях и в целом здоровых пациентах, а Covid-19, как известно, касается всех и тяжелее всего - пожилых людей.
Re:Check спросил, почему Плявиньш проигнорировал сказанное в статье специалистами, на которых сам и ссылается. Он в ответе Re:Check прислал исследование Рикардо Полоса о последствиях курения электронных сигарет, которое, как он говорит, обосновывает, что "такие симптомы не от электронных сигарет". Исследование было проведено в 2017 году и не исследовало конкретные причины проблемы. Кроме того, Плявиньш упомянул и видеоблог на Youtube об этом ученом и исследовании. Нужно добавить, что Полоса часто обвиняли в конфликте интересов и лоббировании сферы электронных сигарет - исследования часто финансировали организации, у которых были связи с табачной индустрией.
Исследования по-прежнему продолжаются, однако проблема прямым образом связана с жидкостями для электронных сигарет, особенно таких, которые молодые люди покупали у друзей, знакомых или торговцев в интернете.
"В статье как возможная причина упоминаются электронные сигареты, однако это только допущение. Почему же в других странах мира летом 2019 года не было эпидемии от электронных сигарет?"
В статье связь с электронными сигаретами указана ясно, ее никто не оспаривает и вред не называет мистическим. И другие страны, например, Великобритания сообщала о вызываемом электронными сигаретами заболевании. Газета The Guardian обобщила, что Индия пыталась добиться запрета электронных сигарет, а Дания призывала жителей их не использовать. Впрочем, в Европе заболеваний действительно было меньше, чем в США, однако издание Politico проанализировало, что рынок электронных сигарет здесь регулируется более строго.
"11 марта 2020 года сам директор Центра по контролю и предупреждению заболеваний, в Америке его называют CDC, Роберт Редфилд рассказал, что уже какое-то время в США возможны случаи, что люди умирали от коронавируса, но он не диагностировался, а описывался как грипп. [..] Таким образом, скорее всего, первые случаи коронавируса были в США, где этот вирус и создан".
Речь директора Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в Палате представителей США не позволяет сделать вывод, что первые случае Covid-19 в США были еще до того, как произошли в Китае. Первым заболевшим на данный момент считают 55-летнего мужчину, который заразился 17 ноября. Абсолютной уверенности, что это действительно первый случай, нет. В свою очередь в США первый пациент попал в больницу 19 января этого года. Это 35-летний мужчина, который 15 января вернулся из Вашингтона после того, как гостил у семьи в Ухани. Редфилд рассказывал о случаях, когда пациентам ставили неправильные диагнозы, однако конкретные даты, когда это произошло, он не называл.
"Совсем недавно, июль 2019 года - в этом месяце была закрыта опасная лаборатория по исследованию вирусов в военном бактериологическом институте США. Интересна причина остановки исследований лаборатории - это было сделано в целях безопасности. Это военное исследование вируса может быть серьезной угрозой для здоровья общества, животных и растений".
Как видно в статье, то, что деятельность остановлена по причинам, связанным с национальной безопасностью, - не правда. CDC упомянул национальную безопасность, поясняя, почему не публикует более детальную информацию о ситуации.
В статье The New York Times видно, что в качестве причины была названа не рискованность самих исследований, а то, что природная катастрофа в 2018 году уничтожила устройства для стерилизации, которые позволили бы свободно освобождаться от сточных вод лаборатории. Новая система не была столь безопасна. CDC заметил, что ученые не следуют новым правилам.
"В этой статье упомянут некий анонимный ученый, который не захотел называть своего имени. Он свидетельствовал, что образцы выполненных проектов не всегда были уничтожены и коллеги оставили пробирки, содержимое которых другим коллегам известно не было".
В упомянутой статье не был процитирован ни один анонимный источник. В статье нет ни одного ученого, который сказал бы, что не уничтожены образцы или где-то оставлены пробирки с неизвестным содержимым.
"В чем несколько дней назад 12 марта США обвинил спикер китайского МИДа? Он написал, что это могла быть армия США, которые привезла эпидемию в Ухань".
Основа о распространения этого слуха в Китае, как пишет The Guardian, - та же самая речь руководителя CDC Роберта Редфилда, у которой ранее говорил Плявиньш. Нет никаких основанных на исследованиях данных, что вирус был "импортирован" из другой страны.