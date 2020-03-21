Жителей Латвии призвали пересмотреть свои привычки пользования интернетом

Министерство сообщения призывает людей пересмотреть свои привычки в пользовании интернетом в период, когда значительная часть общества работает и учится удаленно, чтобы не возникало перегрузки сетей. Об этом сообщили агентству LETA в отделе по связям Минсообщения.
Ведомство напоминает, что сейчас, когда в Латвии значительно выросло потребление интернета и нагрузка на сети передачи данных, для обеспечения непрерывности их работы каждому следует пересмотреть свои привычки в использовании интернета.
Пропускная способность сетей передачи данных сейчас жизненно важна для организации важных государственных процессов, поэтому Минсообщения, Латвийский государственный телерадиоцентр иLatvijas mobilais telefons призывают к социальной ответственности при использовании интернета, который является сейчас основным инструментом работы и учебы для сотен тысяч жителей Латвии.