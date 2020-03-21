В данный момент в связи с неясной финансовой ситуацией в мире остановлена комплектация состава рижского "Динамо", сообщил "РИА Новости" председатель совета клуба Юрис Савицкис.
"Экономическая ситуация в мире не проста, поэтому в связи с комплектацией команды на будущий сезон решили немного подождать. Вопрос генерального менеджера по-прежнему актуален", - сказал Савицкис.
Ранее в СМИ появилась информация, что генменеджером рижского "Динамо" может стать Гунтар Пасте. Сейчас же Савицкис отметил, что Пасте не займет конкретную должность в клубе.
"Если появится кто-то, чья кандидатура нас удовлетворит, решим [о введении позиции генерального менеджера]. Пасте у нас советник в вопросах комплектации состава, он может помочь и советом по другим вещам".
Рижскому "Динамо" шесть сезонов подряд не удается выйти в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина.
В этом сезоне в регулярном чемпионате КХЛ "Динамо" в 62 матчах набрало 41 очко, что стало вторым худшим достижением во всей лиге. Хуже рижан сезон провели только одноклубники из Минска, в копилке которых на два очка меньше.