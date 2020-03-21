Остановлена комплектация состава рижского "Динамо"

"Экономическая ситуация в мире не проста, поэтому в связи с комплектацией команды на будущий сезон решили немного подождать. Вопрос генерального менеджера по-прежнему актуален", - сказал Савицкис.

Ранее в СМИ появилась информация, что генменеджером рижского "Динамо" может стать Гунтар Пасте. Сейчас же Савицкис отметил, что Пасте не займет конкретную должность в клубе.

"Если появится кто-то, чья кандидатура нас удовлетворит, решим [о введении позиции генерального менеджера]. Пасте у нас советник в вопросах комплектации состава, он может помочь и советом по другим вещам".

Рижскому "Динамо" шесть сезонов подряд не удается выйти в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина.